Tras vencer a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026, Messi recordó a Maradona y le dedicó una emotiva frase que conmovió al país.

Messi emocionó a todos con su mensaje para Maradona: "Es un regalo para él"

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 ante Inglaterra dejó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026. Tras el encuentro disputado en Atlanta, Lionel Messi recibió una camiseta de Diego Maradona utilizada en México 1986 y le dedicó unas sentidas palabras al capitán que condujo al país a la gloria hace 40 años.

El regalo fue entregado por el periodista de TyC Sports Matías Pelliccioni en las afueras del estadio. Con la histórica camiseta en sus manos, Messi recordó a Maradona y expresó: “Seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo. Para él hoy este día era muy especial y poder regalarle esta alegría, que lo viva como quiera desde ahí arriba. Que lo disfrute porque es un regalo para él también”.

El diez profundizó: "Tenemos la suerte de haber vivido al Diego. Nunca me quise comparar con el Diego, yo sé que él me quería. Me quedo con todo lo lindo que viví con él, esté donde esté yo sé que está feliz disfrutando todo esto".

La referencia no fue casual. El triunfo ante Inglaterra llegó exactamente cuatro décadas después de aquella inolvidable actuación de Maradona en los cuartos de final de México 1986. Además, Messi fue determinante en la clasificación a la final al asistir a Enzo Fernández primero y luego a Lautaro Martínez en el gol que selló el 2 a 1 para el equipo de Lionel Scaloni.