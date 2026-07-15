Joven promesa del tenis muere durante los festejos por la victoria ante Suiza

El domingo, durante los festejos que se llevaron a cabo tras la victoria de la selección argentina ante Suiza, se dio un accidente de tránsito en Eldorado, Misiones, y como consecuencia del siniestro, murieron dos personas, entre ellas una joven de 16 años llamada Luisana Schönberger.

La adolescente era una joven promesa del tenis argentino. De hecho, tras conocerse la noticia de su muerte, la Asociación Argentina de Tenis publicó un comunicado en el que se indicó que “desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación”.

En el mismo escrito detallaron que, a su corta edad, había logrado alcanzar el puesto 4° del ránking nacional sub10 y la tercera posición regional en la categoría sub14.

Por otra parte, como reportó MisionesOnline, la joven era estudiante del Instituto Superior San José. En ese marco, la institución lamentó el fallecimiento de su alumna y manifestó su vocación de acompañar a los amigos y familiares de Schönberger.

La adolescente había dado sus primeros pasos como tenista en Eldorado Lawn Tennis. Además, en la publicación difundida por el club, se la señala como una “hija adoptiva”.

Schönberger, que fue tercera en la categoría sub14 de tenis, fue una de las dos víctimas fatales durante el siniestro que sucedió sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 10, durante los festejos por el triunfo de la selección argentina frente a Suiza.

La joven tenista se trasladaba en un auto Volkswagen Gol manejado por un joven de 20 años, identificado como Renzo Retamozo, al momento del accidente. Además, en el vehículo iban otros tres jóvenes, de 16, 17 y 20 años. El grupo había salido a festejar el pase de la Argentina a la semifinal del Mundial 2026. Incluso llevaban una bandera nacional en la luneta trasera.

Según las primeras reconstrucciones del siniestro, el Gol impactó a gran velocidad con la parte trasera de un auto Toyota Corolla. Después del impacto, el vehículo se desvió y chocó contra un árbol. Schomberger y Retamozo murieron por el impacto del choque, mientras que los otros jóvenes resultaron heridos.

Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que el Gol manejaba detrás de un Ford Escort, que logró esquivar al Toyota Corolla justo antes del impacto, tal como reportó el medio local Misiones Online.

Tras el siniestro, la joven de 16 años sufrió fracturas en el húmero y la columna lumbar y fue trasladada a un sanatorio privado en la localidad, donde finalmente murió. En tanto, el adolescente de 17 años fue internado en un hospital local y permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El tercer herido, de 20 años, recibió el alta este lunes, aunque deberá continuar haciéndose controles médicos, según detalló el medio El Territorio.

Las autoridades policiales investigan la posibilidad de que los involucrados estuvieran corriendo una picada al momento del incidente. El director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Eldorado, Fernando Caro, sostuvo que las imágenes y testimonios respaldan esta teoría.

“Por las imágenes se ve que dos vehículos circulaban a alta velocidad sobre la avenida San Martín. Aparentemente un tercer auto que también estaría involucrado fue embestido por uno de los vehículos en la parte de atrás”, relató el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Eldorado, Fernando Caro.