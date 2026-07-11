Murió Rodolfo Pousá, periodista y ex titular de Télam

El ámbito de la comunicación se encuentra de luto tras confirmarse que este viernes murió Rodolfo Pousá, a los 82 años de edad. A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional, fue un conductor emblemático que marcó una etapa importante en los noticieros de la televisión argentina y la agencia Télam.

Pousá inició su carrera televisiva en 1971 y rápidamente se convirtió en una de las caras más reconocidas de los informativos al trabajar en Canal 11, Canal 9 y América. Durante su recorrido, también ejerció como periodista gráfico, fue corresponsal para medios internacionales y ocupó cargos ejecutivos de gran relevancia, llegando a ser gerente de noticias de Canal 13.

Su perfil profesional estuvo estrechamente ligado a la gestión institucional y a la administración pública en materia de comunicación. En ese sentido, se desempeñó como presidente del directorio de la agencia estatal de noticias Télam en dos periodos diferentes.

Su primera designación ocurrió en el año 2000, bajo el gobierno de la Alianza. Años más tarde, retomó la conducción de la agencia durante la gestión de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Esta última etapa en la presidencia estuvo marcada por una profunda reconfiguración administrativa de la empresa estatal, la realización de denuncias judiciales por presuntas irregularidades de gestiones anteriores y diversos conflictos públicos y críticas por parte del gremio de prensa (SiPreBA) en torno al manejo de los recursos.