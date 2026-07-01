Tenía 71 años. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento y destacó una trayectoria que incluyó recordados trabajos en producciones como Los Simuladores, Cha Cha Cha y Los Roldán, además de una extensa labor como docente teatral.

Murió Santiago Ríos, un actor que dejó su huella en el teatro, el cine y la televisión

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó este miércoles el fallecimiento de Santiago Ríos a los 71 años. Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, desarrolló una amplia carrera artística en el teatro, el cine y la televisión, convirtiéndose en un rostro reconocido de numerosas producciones argentinas.

Afiliado a la entidad desde 1995, se formó junto a maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Paralelamente a su actividad como actor, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de intérpretes.

En televisión integró los elencos de títulos emblemáticos como Los Simuladores, Cha Cha Cha, Los Roldán, Tumberos, Son amores, Casados con hijos, Casi ángeles, Patito Feo, Lalola, Graduados, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras producciones.

Su recorrido en el cine también incluyó participaciones en películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado.

Sobre los escenarios construyó una extensa trayectoria en el circuito oficial, comercial e independiente, trabajando bajo la dirección de referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Entre las obras que integró figuran Los Locos Addams, Rey Lear, Stefano, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, entre otras.

Además de su labor artística, Santiago Ríos dejó una marca como docente teatral, una faceta que acompañó durante buena parte de su carrera y que contribuyó a la formación de numerosos actores y actrices.