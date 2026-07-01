Denunciaron al militante libertario que vandalizó un mural del Che

La UNPSJB denunció ante la Justicia Federal a Marco Alejandro Fattorello por daños contra un mural histórico, actos de intimidación y hostigamiento.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Rawson por los hechos ocurridos el pasado lunes 29 de junio en la sede Trelew, donde se produjo un acto vandálico que incluyó la intervención con pintura de un mural histórico, la remoción de cartelería y episodios de intimidación hacia integrantes de la comunidad universitaria.

La denuncia fue presentada por el delegado zonal de la sede Trelew, Gabriel Francisco Yapur, quien sostiene que los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana del lunes pasado y señala como principal denunciado a Marco Alejandro Fattorello, junto a otro hombre cuya identidad aún no fue establecida.

Fattorello se presenta en redes sociales como violinista y militante libertario, además de ser docente del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) de Río Negro. En mayo, pasado fue agredido durante una asamblea estudiantil cuando ingresó filmando a los presentes.

Según el escrito presentado por la UNPSJB en la Fiscalía de Rawson, ambos ingresaron al edificio “sin autorización institucional” y procedieron a cubrir con pintura gris el mural emplazado en el hall de la universidad, además de retirar o romper carteles y alterar distintos espacios comunes.

La presentación afirma que también filmaron a integrantes de la comunidad universitaria de manera intimidatoria y afectaron el normal desarrollo de las actividades académicas.

La denuncia agrega que, tras una primera intervención policial, los denunciados habrían regresado posteriormente a la sede universitaria, generando nuevas situaciones de tensión e intimidación, un aspecto sobre el que también solicita que se investigue.

ANTECEDENTES

El escrito sostiene que los hechos del lunes pasado no fueron un episodio aislado. Según la Universidad, durante los días 27 y 28 de abril de este año, Fattorello ya había ingresado a la sede Trelew, donde habría filmado distintos sectores del edificio, registrado imágenes de estudiantes y trabajadores, recorrido oficinas administrativas y realizado expresiones agraviantes hacia autoridades e integrantes de la comunidad universitaria.

La Universidad solicitó que la Justicia Federal determine la calificación legal definitiva, aunque menciona una serie de figuras penales que podrían corresponder según avance la investigación.

Entre ellas aparecen los daños contra bienes públicos, amenazas o coacciones, perturbación del ejercicio de funciones públicas, resistencia o desobediencia a la autoridad y cualquier otro delito que pueda surgir de la producción de prueba.

Asimismo, fundamenta la competencia de la Justicia Federal por tratarse de hechos ocurridos en una universidad nacional, considerada un organismo del Estado nacional.

La denuncia pide una serie de medidas urgentes para preservar las pruebas y proteger a la comunidad universitaria. Entre ellas solicita preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sede correspondientes al 29 de junio y también las de los incidentes registrados en abril; requerir las actuaciones policiales completas; identificar al segundo participante que acompañaba a Fattorello; secuestrar y preservar los elementos utilizados para intervenir el mural; tomar declaración a docentes, no docentes, estudiantes, personal de seguridad y demás testigos; realizar una pericia técnica sobre el mural y los bienes afectados para determinar el alcance de los daños; y preservar registros audiovisuales y dispositivos electrónicos utilizados durante los hechos.

Además, la Universidad solicita una medida cautelar consistente en una prohibición de acercamiento de los denunciados a la sede Trelew y a los integrantes de la comunidad universitaria que pudieran resultar afectados, con el objetivo de evitar nuevos episodios de intimidación mientras se desarrolla la investigación.

Finalmente, la presentación deja planteada la posibilidad de ampliar la denuncia a medida que se incorporen nuevas pruebas y reserva el derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de constituirse como querellante en la causa si así lo resuelven sus autoridades.

Fuente: Jornada