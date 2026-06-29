La UNPSJB abrió la inscripción para mayores de 25 años sin secundario completo

La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) habilitó la inscripción para personas mayores de 25 años que no hayan completado el nivel secundario y deseen iniciar una carrera de grado o pregrado.
La convocatoria se enmarca en el artículo 7° de la Ley de Educación Superior N.º 24.521, que contempla el ingreso de aspirantes sin título secundario siempre que acrediten experiencia laboral, aptitudes y conocimientos suficientes para cursar estudios universitarios. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de julio.
Como parte del proceso, la Universidad pondrá a disposición material de estudio con los contenidos mínimos a través de su sitio web. Además, docentes del Colegio Universitario Patagónico "Prof. Adriana Librandi" ofrecerán tutorías presenciales y virtuales para acompañar la preparación de los postulantes.
Entre los requisitos figuran tener 25 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 y presentar constancia de estudios primarios completos o certificación de estudios secundarios incompletos con firmas originales. Tras la presentación de la documentación, los aspirantes deberán rendir una evaluación individual y escrita.
El cronograma establece las evaluaciones de Comprensión y Producción de Textos para el 24 de octubre, Ciencias Sociales el 31 de octubre y Ciencias Exactas y Naturales el 7 de noviembre. El recuperatorio se desarrollará el 28 de noviembre.
Desde la Secretaría Académica aclararon que la aprobación de estas instancias habilita únicamente el ingreso a la UNPSJB y no equivale a la finalización de los estudios secundarios. Las consultas podrán realizarse de lunes a viernes, de 10 a 13, en la sede más cercana de la Universidad o mediante los correos electrónicos habilitados para cada ciudad.