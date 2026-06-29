Karina Milei interrumpió una entrevista en vivo del Presidente

Javier Milei dialogaba telefónicamente con Luis Majul sobre los cambios en el Gabinete cuando una intervención de su hermana, Karina Milei, quedó al aire y generó repercusión en las redes sociales.

En medio de una jornada marcada por los cambios en el Gabinete nacional, el presidente Javier Milei protagonizó un momento inesperado durante una entrevista telefónica con el periodista Luis Majul que rápidamente se viralizó.

El episodio ocurrió mientras el mandatario analizaba por LN+ la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la designación de Diego Santilli en su reemplazo. En pleno diálogo, el micrófono captó la voz de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se dirigió al Presidente sin advertir que la comunicación seguía al aire.

La situación obligó a Milei a interrumpir brevemente su respuesta. "Sí, eso ya lo sé...", respondió en voz baja a su hermana antes de retomar la entrevista.

Segundos después, el jefe de Estado explicó lo sucedido al conductor: "Se imaginará que estoy con Santilli y con mi hermana", comentó para justificar la interrupción.

El fragmento fue rápidamente compartido en redes sociales y generó múltiples reacciones, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada política.

La entrevista se produjo pocas horas después de que el Gobierno anunciara la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, y el nombramiento de Diego Santilli para ocupar ese cargo.

En paralelo, la oposición continúa reclamando que Adorni también deje su puesto en el directorio de YPF, al considerar que la investigación que enfrenta resulta incompatible con su representación en la empresa de mayoría estatal.