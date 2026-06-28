Su conductor resultó con lesiones leves. El accidente se produjo a ocho kilómetros del cruce con la ruta 3.

Una camioneta volcó tras chocar con un camión en la ruta 26

Una camioneta terminó volcada sobre el lateral de su conductor luego de chocar con un camión durante la mañana de este domingo en la ruta Provincial 26, en proximidades del cruce con la ruta Nacional 3.

De acuerdo a fuentes oficiales, el siniestro se registró alrededor de las 7:15, a la altura del kilómetro 8 de la ruta Nacional 26. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Rada Tilly encontraron una Ford EcoSport con importantes daños materiales.

Por causas que son materia de investigación policial, la camioneta colisionó con un camión Scania.

El camión era conducido por un hombre de 37 años, de nacionalidad chilena, quien no presentó lesiones.

Mientras tanto, el conductor de la Ford EcoSport, un hombre de 31 años, sufrió lesiones de carácter leve y recibió asistencia en el lugar.