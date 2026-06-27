Bienes de YPF: Torres ratificó el traspaso a clubes e instituciones

El gobernador encabezó un encuentro con representantes de entidades de Comodoro Rivadavia. Confirmó la creación de una comisión con participación ciudadana para definir el destino de los bienes transferidos por la empresa.

En el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Chubut y la empresa YPF S.A. para la transferencia de bienes de la operadora petrolera, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó un encuentro con representantes de clubes, asociaciones vecinales y organizaciones sociales de Comodoro Rivadavia beneficiadas por el convenio.

Durante la reunión, el mandatario provincial confirmó la creación de una comisión integrada por representantes de las instituciones y de la ciudadanía para debatir de manera integral el destino definitivo de los bienes transferidos. Además, anunció que la Provincia pondrá en marcha una versión propia del programa Clubes en Obra, financiada íntegramente con recursos propios, en el marco del Plan Galina, para fortalecer la infraestructura deportiva en todo el territorio chubutense.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Eventos del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y contó con la participación del secretario general del gremio, Jorge “Loma” Ávila; el secretario General del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el gerente general del organismo, Mariano Ferro; además de funcionarios provinciales, diputados provinciales y concejales.

También participaron representantes de los clubes Ameghino; Saavedra; Belgrano; Náutico Km. 3; Calafate; Petroleros Azul; Brother; Estrella; Vecinal Mosconi; Ciudadela; Petroquímica; Newbery; Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia; Club Atlético Rada Tilly; Laprida; Ferro; Oeste Juniors; Comodoro F.; Empresa Expro; Fundación FASFI; Club Sarmiento; Santa Lucía; Camioneros; Universitario; Veteranos Roca; Stella Maris; San Martín; Vecinal Km. 3; Sismográfica Itaka; Diadema; Huracán; Estibadores Puerto Comodoro Rivadavia; CAI; Rincón del Diablo; y Yupanqui F.C.

DESTINO DE LOS BIENES

Durante el encuentro, Torres recordó: “hace más de veinte años que muchos de los clubes que hoy están acá esperan una respuesta, porque durante todo ese tiempo hubo quienes no hicieron las cosas como correspondía”. Y remarcó: “para que las cosas se hagan bien, hay que hacerlas por ley y garantizar que los clubes beneficiarios tengan la seguridad jurídica de que esas tierras realmente les pertenecen”.

“Esta no es una pelea de la Provincia con el municipio; es un acto de justicia para esos clubes e instituciones que durante tantos años estuvieron esperando una respuesta y que muchas veces fueron utilizados electoralmente antes de cada elección”, sostuvo.

En ese sentido, expresó: “venimos a garantizar que esos bienes vayan adonde tienen que ir y que todo se haga por ley, como corresponde, y sin intermediarios”.

“Esos bienes les pertenecen a los clubes, a los centros de jubilados, a las vecinales y a las instituciones”, sostuvo el gobernador, quien además anunció la conformación de una comisión “donde la ciudadanía participe y tenga voz y voto para definir el destino final de esas tierras”.

“Chubut nos necesita juntos, sin mezquindades ni miserias políticas. A mí no me van a encontrar nunca haciendo papelones, sino dando la cara por todos ustedes y trabajando para que las cosas se hagan como corresponde, para recuperar la confianza en las instituciones”, manifestó.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

En otro tramo de su discurso, Torres anunció que la provincia destinará más de 2.000 millones de pesos para poner en marcha una versión provincial del programa Clubes en Obra, iniciativa que había sido discontinuada por el Estado nacional y que será financiada íntegramente con recursos provinciales en el marco del Plan Galina.

“En este contexto complejo a nivel nacional, decidimos destinar una partida muy importante para recuperar un programa que les permitió a muchos clubes de barrio mejorar su infraestructura. Ese programa, que fue dado de baja por Nación, lo vamos a llevar adelante desde la Provincia”, expresó.

Asimismo, explicó que la implementación estará a cargo de Chubut Deportes y señaló que “Milton Reyes se va a reunir con cada institución para conocer cuáles son las necesidades reales de cada club”.

“No le vamos a preguntar a nadie a quién votó o a quién va a votar. Queremos que estas obras lleguen a los más chicos y que tengan un lugar digno donde hacer deporte, crecer y formarse como mejores personas”, concluyó el mandatario provincial.