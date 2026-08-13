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Patagonia es la región con menor inflación en 2026, según el INDEC

Durante los primeros siete meses del año, el Índice de Precios al Consumidor alcanzó en esta región una suba acumulada del 17,5% frente al 19,3% de promedio nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor –o inflación minorista- correspondiente a julio de 2026. Arrojó un 2,1% de promedio nacional y un 2% en la región patagónica.

Según los relevamientos del INDEC, con ese 2% de julio, la Patagonia figura como la región del país con el menor porcentaje de inflación acumulada en los primeros siete meses del año. Registra un 17,5% de suba de precios entre enero y julio, frente al 19,3% de promedio nacional. La región más impactada es la Noreste con 22,3%, seguida por la Noroeste con 20,2%. Luego figuran el Gran Buenos Aires con 19,4%, la Pampeana con 19% y Cuyo con 18,6%.

Respecto a la inflación interanual, que mide la variación de precios entre julio de 2025 y julio de 2026, el promedio nacional es del 33,8%. En este ítem, la Patagonia también aparece como la región menos impactada, con un 31,8%, dos puntos menos que la media del país. Noreste vuelve a ser la zona más afectada con 36,9%, seguida por Noroeste con 34,2%. Mientras, Gran Buenos Aires registra 34%, Cuyo también 34% y la Pampeana acumula 33,4%.

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