Macharashvili reordena el Gabinete y fortalece la conducción para una nueva etapa de gestión

El intendente Othar Macharashvili, anunció una reestructuración de su equipo de gobierno que fortalece la coordinación general del Municipio, incorpora cambios en áreas estratégicas y crea una nueva Secretaría para jerarquizar los servicios públicos y el control de las concesiones. “Comenzamos una nueva etapa que requiere mayor coordinación, responsabilidades claras y capacidad de respuesta”, afirmó.

El intendente Othar Macharashvili, anunció una serie de modificaciones en la estructura del Gabinete Municipal, en el marco de una nueva etapa de gestión que tendrá como ejes el fortalecimiento de la conducción, una mayor articulación entre las distintas áreas y la jerarquización de los servicios esenciales que presta y controla el Municipio.

Uno de los principales cambios será la consolidación del esquema de coordinación general del Gabinete. Como es de público conocimiento, desde hace un tiempo el secretario General, Lic. Andrés Blanco, asumió también la responsabilidad de coordinar el gabinete municipal, articulando el trabajo entre las distintas áreas y acompañando de manera directa el seguimiento de los principales objetivos de la gestión.

En esta nueva etapa, el intendente decidió fortalecer y jerarquizar dicho esquema de trabajo. La actual Secretaría de Coordinación de Gabinete, se integrará a la Secretaría General, que mantendrá esta denominación y se concentrará bajo la conducción de Blanco, llevando adelante el rol de articuladora entre las distintas secretarías y el seguimiento de las prioridades definidas por el Ejecutivo Municipal.

“Estamos entrando en una nueva etapa y necesitamos una estructura que acompañe las decisiones que tenemos por delante. Queremos un Municipio con mayor coordinación, responsabilidades claras y capacidad para transformar las decisiones en respuestas concretas para nuestros vecinos”, sostuvo Macharashvili.

Jordana Mrla asumirá al frente de Gobierno

Otro de los cambios anunciados será la designación de la Lic. Jordana Mrla, como nueva secretaria de Gobierno, en reemplazo de Sergio Bohe. En ese sentido, el intendente destacó especialmente el trabajo desarrollado por el funcionario saliente y confirmó que continuará acompañando al Ejecutivo Municipal.

“Quiero agradecer profundamente a Sergio por el enorme compromiso, la responsabilidad y el trabajo, que llevó adelante al frente de la Secretaría de Gobierno. Ha sido una persona muy importante para esta gestión y lo seguirá siendo. Sergio continuará acompañándonos con el mismo compromiso que demostró desde el primer día”, expresó.

Respecto de la nueva titular de Gobierno, Macharashvili señaló que su incorporación al frente de una de las áreas centrales del Ejecutivo, forma parte de la decisión de fortalecer el funcionamiento político e institucional del Municipio para los desafíos de esta nueva etapa.

Una nueva Secretaría para poner los servicios públicos en el centro de la gestión

La reestructuración contempla además, la creación de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, que estará encabezada por la abogada Cintia Juárez, profesional con amplia trayectoria y experiencia en la materia.

La nueva Secretaría tendrá bajo su órbita áreas fundamentales para la vida cotidiana de los comodorenses, siendo su principal objetivo jerarquizar la administración, planificación, seguimiento y control del transporte público, la higiene urbana, las redes y los servicios públicos de la ciudad.

“Los servicios públicos tienen un impacto directo todos los días en la calidad de vida de nuestros vecinos y necesitan una estructura con dedicación específica, capacidad de gestión y un control permanente. Por eso tomamos la decisión de jerarquizar esta área y darle el peso que corresponde dentro del Gabinete”, afirmó el intendente.

“El rumbo está claro”

Macharashvili remarcó que la reorganización del Gabinete no representa un cambio de rumbo, sino el inicio de una nueva etapa orientada a fortalecer la capacidad de gestión del Ejecutivo. “Gobernar también significa revisar, ordenar y tomar decisiones. Estos cambios tienen un objetivo concreto: que el Municipio funcione mejor, que exista mayor coordinación entre las áreas y que podamos responder con mayor rapidez a los problemas de nuestra ciudad”, indicó.

Finalmente, el intendente sostuvo que “tenemos desafíos importantes por delante y sabemos lo que Comodoro necesita. Los vamos a enfrentar con un gabinete fortalecido, responsabilidades claras, más presencia en la calle y una conducción firme. El rumbo está claro. Vamos a seguir trabajando y tomando las decisiones que sean necesarias para defender a Comodoro y construir la ciudad que queremos”, concluyó Macharashvili.