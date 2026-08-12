Glinski llevará a la Cordillera una agenda legislativa para defender Futaleufú

El diputado nacional recorrerá Esquel, Trevelin y Lago Puelo para discutir con comunidades, especialistas y referentes locales los lineamientos de dos proyectos de ley. Las iniciativas buscarán que la energía producida en Chubut genere beneficios concretos para los chubutenses y fortalecer la prevención de incendios en las zonas donde el bosque convive con las viviendas.

El diputado nacional José Glinski iniciará este jueves una recorrida por Esquel, Trevelin, Lago Puelo y la Comarca Andina con el objetivo de avanzar en la elaboración de dos iniciativas legislativas vinculadas con problemas estratégicos para la región: el futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú y la prevención de incendios forestales en zonas de interfase.

Antes de presentar formalmente los proyectos en el Congreso de la Nación, Glinski mantendrá reuniones con comunidades, especialistas, brigadistas, organismos científicos, referentes institucionales y actores productivos. El propósito será incorporar el conocimiento y la experiencia de quienes viven y trabajan en el territorio.

“No queremos escribir proyectos desde un despacho en Buenos Aires y después venir a explicarlos. Primero queremos escuchar, discutir los lineamientos y construir herramientas que respondan a las necesidades reales de la Cordillera”, sostuvo Glinski.

Futaleufú: energía chubutense con beneficios para Chubut

El vencimiento de la concesión de Futaleufú y la decisión del Gobierno nacional de avanzar hacia una nueva licitación abrieron una discusión determinante para las próximas décadas. La central continuará bajo el esquema vigente hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que se concrete el nuevo proceso licitatorio. El Estado nacional ya invitó a Chubut a designar un representante durante esta transición, según estableció la Resolución 130/2026 de la Secretaría de Energía.

La propuesta que Glinski llevará a la Cordillera plantea discutir mecanismos que garanticen la participación efectiva de Chubut en las decisiones sobre la central, aseguren inversiones y controles ambientales, y permitan destinar una parte de la energía generada a mejorar las condiciones eléctricas de la región.

“Futaleufú se construyó sobre un río chubutense y funciona con un recurso natural de nuestra provincia. Sin embargo, las familias y los sectores productivos de la Comarca siguen pagando una energía cara y soportando un servicio deficiente. La nueva concesión representa una oportunidad histórica para cambiar esa realidad”, afirmó el diputado.

Entre los lineamientos que serán puestos a consideración se encuentra la posibilidad de establecer un cupo de energía en condiciones preferenciales para Chubut, fortalecer la infraestructura eléctrica de la Cordillera y garantizar que una parte de los recursos generados por la explotación se traduzca en desarrollo local.

“Mientras se define el futuro energético de Chubut, el gobernador Ignacio Torres elige el silencio. La provincia necesita una posición firme. Si no defendemos ahora nuestros intereses, podemos perder una oportunidad que no volverá a presentarse durante décadas”, advirtió Glinski.

Una ley para prevenir antes de que el fuego avance

El segundo proyecto propone crear presupuestos mínimos para la prevención de incendios en zonas de interfase urbano-rural y para la gestión del combustible forestal. Se trata de los sectores donde las viviendas se encuentran rodeadas o entremezcladas con vegetación y donde un incendio forestal se convierte rápidamente en una emergencia humana y habitacional.

Durante la temporada 2025-2026 se quemaron más de 60 mil hectáreas en Chubut, diez veces el promedio de los tres años anteriores. Además, estudios del CIEFAP, la UNPSJB y el CONICET determinaron que el 97% de las viviendas relevadas en la región se concentra en zonas de interfase, donde se produjo el 77% de las igniciones registradas.

El proyecto contempla como lineamientos iniciales la identificación y clasificación de las áreas de riesgo; la construcción y el mantenimiento de cortafuegos; tareas obligatorias de poda, raleo y reducción de combustible; el control de especies exóticas invasoras; el fortalecimiento de brigadas y estaciones comunitarias de equipamiento; y la transformación de la biomasa extraída en pellets, chips y otros biocombustibles.

También se analizará la creación de un fondo federal específico para financiar acciones preventivas, infraestructura y equipamiento, priorizando a las localidades más expuestas. “Endurecer las penas para quien provoca un incendio puede ser necesario, pero el castigo siempre llega cuando el bosque ya se quemó y las familias ya perdieron todo. Necesitamos una política que actúe antes, reduciendo los riesgos y gestionando el combustible que permite que una chispa se transforme en una tragedia”, explicó Glinski.

Finalmente, el legislador remarcó que ambos proyectos comparten una misma mirada: “Defender Chubut es construir herramientas concretas para que nuestros recursos mejoren la vida de nuestros vecinos y para que el Estado llegue antes de la emergencia. No es solamente denunciar lo que está mal, por eso vamos a escuchar, trabajar y transformar esas demandas en leyes”.