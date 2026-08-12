El senador de La Libertad Avanza compró una lujosa propiedad frente al río Paraná que no figura en su declaración jurada rectificatoria. El caso también expone el acceso a un préstamo de casi $120 millones del Banco Nación.

El senador Benegas Lynch bajo la lupa por una lujosa mansión que no declaró

Joaquín Benegas Lynch quedó en el centro de una fuerte controversia por la compra de una propiedad en La Paz, Entre Ríos, que no aparece en su declaración jurada patrimonial rectificatoria presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La vivienda está ubicada frente al río Paraná y tiene características de una estancia de estilo colonial. Según el informe periodístico realizado por Nicolás Wiñazki en WiFi, su valor podría llegar a los US$500.000. Benegas Lynch aseguró que pagó US$250.000.

El senador explicó que durante 2025 había abonado el 10% del valor y que terminó de pagarla y escriturarla en julio de este año. Con ese argumento, sostuvo que el inmueble debería figurar en su próxima declaración patrimonial. El informe, sin embargo, remarcó que tampoco fue incluido en la presentación rectificatoria que ya realizó.

La propiedad ya había quedado expuesta públicamente por el festejo que el legislador organizó allí por sus 50 años, en noviembre del año pasado. La celebración duró tres días y generó reclamos de vecinos por la música durante la madrugada.

«Eran las siete de la mañana y no paraban. Me levantaba temprano y me iba a trabajar. Me preguntaban “Qué te pasa Ramona”… Y de noche no dormí por la música», relató una vecina.

También hubo cuestionamientos por las obras de remodelación. Una residente aseguró que recibió escombros y basura provenientes de los trabajos. Según el informe, las refacciones se frenaron después de que medios entrerrianos difundieran información sobre la propiedad y el festejo.

EL NEGOCO DE TIERRAS QUE TAMBIEN LO COMPROMETE

El caso tiene otro punto sensible: Benegas Lynch es fundador y administrador de Glocal Terra SRL, una empresa dedicada al asesoramiento en inversiones y a la administración de tierras.

Su actividad empresarial quedó bajo cuestionamiento por su participación en debates parlamentarios vinculados con la Ley de Tierras y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El dato que aparece en su propia declaración rectificatoria agrega otro elemento a la controversia: allí figura con el cargo de «senador» dentro de Glocal Terra.

PRESTAMOS DE MAS DE 100 MILLONES

A la propiedad y la actividad empresarial se sumó otro dato sobre sus finanzas. Una investigación periodística reveló que en mayo de este año Benegas Lynch recibió un préstamo de $119.495.000 del Banco Nación.

El crédito amplió los cuestionamientos sobre su patrimonio y sus actividades económicas. La situación generó repercusiones dentro de La Libertad Avanza y, según trascendió, el senador mantuvo conversaciones con integrantes del Gobierno nacional para explicar su situación.

La controversia, entonces, reúne una propiedad que no aparece en su declaración patrimonial rectificatoria, una empresa vinculada al negocio de tierras, su intervención legislativa sobre ese sector y un préstamo millonario del Banco Nación. En el medio, la casa de Entre Ríos fue además escenario de un festejo de tres días que terminó provocando reclamos de vecinos.