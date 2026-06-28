Le ganó a Jordania por la última fecha de la zona J. El próximo viernes se las verá con el sorprendente Cabo Verde por los 16avos. de final. Leo Messi llegó a 19 goles en Copa del Mundo.

Argentina se impuso 3-1 y Messi amplió su récord de goleador en los Mundiales

La Selección Argentina le ganó este sábado 3-1 a Jordania y con ese resultado, terminó primero -y con puntaje ideal- en el Grupo J de la Copa del Mundo, donde además, el capitán Lionel Messi, que entró en el segundo tiempo, volvió a marcar para de esa manera ampliar su récord como goleador histórico de los Mundiales, ahora con 19 tantos.

El partido, que se jugó en el Stadium de Dallas, Estados Unidos, tuvo el arbitraje del rumano István Kovács.

En el arranque del encuentro, la “Albiceleste” se hizo dueño de la pelota y, antes de los cinco minutos, tuvo su primera chance clara en los pies de Giovani Lo Celso, que definió contra el palo izquierdo del arquero, pero el línea levantó la bandera por pocos centímetros.

El ex Rosario Central iba a tener su revancha. Tras un tiro libre al borde del área, soltó un zurdazo que se clavó en el ángulo, imposible para el arquero jordano, y puso el 1-0 a favor del equipo de Lionel Scaloni.

Argentina iba a seguir buscando el arco rival. Con una jugada desde la izquierda tuvo una doble chance de riesgo que terminó con una clara infracción dentro del área a Marcos Senesi: Lautaro Martínez cambió penal por gol para ampliar la ventaja.

El complemento comenzó con la reacción de Jordania: tras una buena acción colectiva desde la derecha, Al-Taamari recibió un centro atrás para marcar el 2-1.

Pese al descuento, la Selección Argentina siguió manejando el ritmo del juego y puso piernas frescas en el campo de juego. El capitán, Lionel Messi, tuvo su momento: con un tiro libre al borde del área, definió al ras del césped por fuera de la barrera y decretó el 3-1.

La próxima presentación de la Selección Argentina será el próximo viernes, cuando se enfrente con Cabo Verde por los 16avos de final, en Miami y a partir de las 19.