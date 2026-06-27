Croacia venció a Ghana y ambos se clasificaron

El elenco europeo se impuso por 2-1 y de ese modo terminó segundo en el Grupo L de la Copa del Mundo. Los africanos quedaron como uno de los mejores terceros.

Croacia superó este sábado a Ghana por 2-1 y con ese resultado, los dos se clasificaron para jugar los 16vos. de final de la Copa del Mundo.

El elenco europeo terminó segundo en el Grupo L -detrás del mejor Inglaterra-, mientras que el conjunto africano, accedió a la próxima fase por ser uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Filadelfia, Estados Unidos, contó con el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

La primera jugada de riesgo llegó tras una equivocación del mediocampo de Ghana. Martin Baturina soltó para Nikola Vlasic que sacó un remate que pegó en el palo. Fue el primer aviso de Croacia, que buscaba la victoria empujado por la necesidad. Ghana, siempre ordenado, se cerraba bien. Pero en una jugada muy parecida, Mateo Kovasic le cedió la pelota a Petar Susic, que se acomodó sin presiones y sacó un remate seco y rasante que entró pegado al palo del arquero Benjamin Asare.

Croacia se fue al descanso con el dominio de la pelota y un juego pausado pero preciso. Ghana mostró poco. Lo más peligroso estuvo en manos de Antoine Semenyo, que tuvo mucho compromiso defensivo, pero logró gestionar una escalada por derecha con un tiro cruzado que pasó muy cerca del palo de Livakovic.

El segundo tiempo cambió por completo. Con un buen ingreso de Abdul Fatawu, la pelota pasó del lado de Ghana que desde los primeros minutos fue arrinconando a Croacia contra su arco. Y el gol llegó a los 73': un tiro libre de Ernest Nuamah que el defensor Derrick Luckassen definió con un toque suave de zurda.

Pero la felicidad le duró apenas diez minutos a Ghana. Croacia volvió a adelantarse en el marcador, tras un córner ejecutado por el eterno Luka Modric y el potente cabezazo entre dos defensores de Nikola Vlasic.

Ahora Croacia, que terminó segunda del grupo, se enfrentará contra el segundo del Grupo K, el jueves 2 de julio en Toronto. Ghana, que se clasificó como uno de los mejores terceros, jugará el viernes 3 de julio, en Kansas City, contra el primero del Grupo K.