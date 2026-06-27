Igualaron 1-1 en uno de los partidos que cerró el Grupo G del Mundial de fútbol. Los persas esperan ser uno de los mejores terceros para poder clasificar a 16vos. de final.

Egipto se clasificó con el empate e Irán sueña con seguir en competencia

Egipto empató este viernes 1-1 con Irán y de esa manera se metió en los 16avos. de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Por su parte, el elenco asiático debe esperar para saber si ese punto le alcanza para avanzar como uno de los ocho mejores terceros del certamen.

El partido, que se jugó en el Estadio de Seattle, Estados Unidos, contó con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

“Los Faraones” se enfrentarán a Australia en los 16vos. de final, mientras que el destino mundialista de Irán dependerá de los resultados de los partidos restantes en los Grupos J, K y L.

Egipto tuvo un gran arranque gracias al gol de Mahmoud Saber, quien empujó el balón al fondo de la red desde corta distancia, luego de que Alireza Beiranvand rechazara un disparo desviado de Mohamed Salah.

Poco después, al minuto nueve, Irán tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el marcador, cuando Mehdi Taremi provocó un penal tras una falta de Mohamed Abdelmonem. Sin embargo, Mostafa Shobeir detuvo el cobro desde los once pasos.

Shobeir volvió a lucirse poco después con una gran atajada para evitar el gol de Milad Mohammadi, aunque Ramin Rezaeian fue más rápido en reaccionar al rebote y marcó el empate desde un ángulo complicado. Sin embargo, la destacada actuación de Shobeir estuvo cerca de verse empañada justo antes del descanso, cuando calculó mal un centro. Para su fortuna, Shoja Khalilzadeh cabeceó desviado.

Egipto controló la posesión durante largos pasajes de la segunda mitad, consciente de que la ventaja de Bélgica sobre Nueva Zelanda en el otro partido del Grupo G podía ser determinante para definir su posición final.

Irán estuvo muy cerca de marcar un agónico gol de la victoria que le habría permitido superar al equipo de Hossam Hassan y quedarse con el segundo lugar. Sin embargo, un tanto de Shoja Khalilzadeh en el tiempo agregado fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Poco después, Mostafa Shobeir volvió a aparecer con una atajada ante Saeid Ezatolahi para defender el empate.