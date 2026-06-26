La sorpresa del Mundial empató sin goles con Arabia Saudita y accedió a la próxima instancia donde lo espera nada menos que el campeón del mundo.

Histórico: Cabo Verde clasificó segundo y será rival de Argentina en 16vos. de final

Cabo Verde continúa sorprendiendo en la Copa del Mundo y este viernes selló su clasificación para los 16avos de final, al empatar sin goles con Arabia Saudita en uno de los partidos que cerró el Grupo H.

El encuentro, que se jugó en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, tuvo el arbitraje del francés François Letexier.

De esa manera, Cabo Verde se convirtió en el rival que tendrá Argentina en la próxima instancia del certamen de la FIFA.

Demostró madurez Cabo Verde, que interpretó el partido con inteligencia, sin apresurar ni forzar jugadas, defendiendo con orden y esperando el momento para atacar.

Sabía que su partido se jugaba en dos campos. En Houston, contra Arabia Saudita, pero también con un aliado en Guadalajara, pues una victoria de España contra Uruguay le permitiría avanzar incluso con un empate.

Arabia Saudita no tenía ese lujo. Estaba obligada a ganar a Cabo Verde para tener opciones de pase de ronda, y el partido se desarrolló en un ambiente dividido entre el fútbol y la espera.

No faltaron choques físicos, con una amarilla por selección en los primeros nueve minutos y una grave lesión sufrida por Hassan Al-Tambakti a la media hora de partido, que le obligó a dejar el terreno de juego en camilla.

No hubo reales oportunidades de gol y la mayor emoción de la primera mitad llegó cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron el gol anotado por España a Uruguay.

El gol de Baena dejaba momentáneamente segundo a Cabo Verde, y permitía a Arabia alcanzar la segunda plaza con una victoria. Todo quedaba por decidirse al descanso, con el 0-0 en el luminoso.

Cabo Verde fue el equipo que más buscó el gol, aunque curiosamente el que más lo necesitaba era Arabia, y lo rozó en tres oportunidades en la segunda mitad.

Laros Duarte perdonó la primera en el 75 en un mano a mano con el portero y, diez minutos después, la tuvo Pina, con un remate desde el borde del área que se topó con la defensa saudí.

La última chance fue para Garry Rodrigues, en el último suspiro, quien falló la volea de la victoria.

No cambió la historia para Cabo Verde. A los poco segundos del pitido final en Houston llegó la noticia del 1-0 final de Guadalajara entre España y Uruguay.

Y para Cabo Verde se desató la fiesta para una de las hazañas deportivas más inesperadas de siempre.

Por otra parte, Egipto, Inglaterra, Ghana y Portugal ya aseguraron su lugar en los 16vos. de final antes de disputar sus últimos partidos de la fase de grupos, mientras que la participación de Paraguay también quedó confirmada.

Los cinco equipos llegaron a cuatro puntos y, gracias a que los resultados del Grupo H modificaron el umbral de clasificación, esa cantidad ya es suficiente para garantizar su avance.