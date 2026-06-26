Scaloni adelantó que Messi estará entre los suplentes ante Jordania

El entrenador de la Selección Argentina brindó este viernes en Dallas una conferencia de prensa de cara al partido que se jugará este sábado a las 23 por el cierre del Grupo J.

El director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, afirmó que tiene el equipo confirmado para el duelo ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, aunque no lo quiso anunciar, aunque adelantó que el capitán Lionel Messi “irá al banco y seguramente entre en el segundo tiempo”.

El DT valoró lo hecho por el elenco jordano en las primeras fechas de la zona, al afirmar que “no mereció perder” en ambos encuentros y destacar su capacidad para contraatacar con velocidad.

Además, el director técnico de 48 años aventuró que podría formar una pareja ofensiva con los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez y aseguró que quienes sean titulares en el encuentro del sábado 27 de junio “merecen jugar”, aunque tengan menos oportunidades que el resto.

En el día previo al cierre de la Selección Argentina en la fase de grupos de la Copa del Mundo, en el que se deberá medir a Jordania, Scaloni afirmó que le dará descanso a Lionel Messi para darle minutos a otro tipo de futbolistas.

Acerca del once titular que se medirá con Jordania, el santafesino comentó que todos los suplentes “merecen jugar” ya que forman parte de la convocatoria y de un largo proceso, valorando que son los primeros en entrenar luego de los partidos que no juegan, y remarcó que “el anhelo es que el equipo juegue de la misma manera”.

Sobre los demás partidos del Mundial, habiendo asegurado algunos días atrás que mira todos los encuentros que puede, el DT comentó que está viendo “diferentes maneras de jugar, y al final todos tienen resultado”, desde los que “atacan con el balón, como España” así como también los que juegan al contraataque y se hacen fuertes defensivamente, entre los que destacó a Paraguay.

Tras mencionar la complejidad que representa para sus dirigidos cambiar la forma de jugar de forma radical, Scaloni mencionó que se pueden modificar “algunos matices y tomar recaudos” según el rival al que les toque enfrentar.

Lionel Scaloni afirmó también que considera “una falta de respeto total” preferir a algún rival por sobre otro en los cruces de 16avos de final, asegurando también que hay “muchos equipos difíciles”, por lo que bromeó: “preferiría que se termine el Mundial mañana y seamos campeones”.

“Creo que para jugar con esta camiseta da igual el momento, implica salir a jugar bien e intentar ganar todos los partidos” recalcó el entrenador, que agregó que junto a su cuerpo técnico están “ansiosos y analizando al rival”, por lo que también espera “ver en qué condiciones están los chicos que no han tenido minutos” y determinar “si se puede contar con ellos”.

Por último, el DT aclaró que el defensor Cristian “Cuti” Romero está “bien”, con una lesión menos grave de lo que se esperaba aunque todavía sin entrenar a la par, deslizó que podría probar un cambio en el esquema táctico y cerró, sobre su próxima llegada a los 100 partidos al mando del combinado argentino: “me interesa que la gente se haya sentido identificada y representada”.

Asimismo, Scaloni envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano, al que enviaron "un gran abrazo".

“No puedo creer lo que se está viendo. Espero que todos los países que puedan dar una mano, la den, que será bienvenida. Un gran abrazo al pueblo venezolano", expresó.