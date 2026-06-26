Senegal aplastó a Irak 5-0 y espera clasificarse como mejor tercero

El conjunto africano logró su primera victoria y sueña con avanzar a los 16vos. de final de la Copa del Mundo. Los iraquíes quedaron eliminados.

La selección de Senegal obtuvo este viernes un claro triunfo ante Irak por 5-0 en uno de los partidos que cerró el Grupo I de la Copa del Mundo, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se desarrolló en el Estadio Toronto, Canadá, tuvo el arbitraje de Anthony Taylor de Inglaterra.

Cuando Irak dominaba los primeros minutos, llegó el primer gol de Senegal. A los 4’, un córner abierto tirado por Lamine Camara encontró la cabeza de Abdoulaye Seck que cabeceó de pique al suelo. La pelota tocó en Habib Diarra para poner el 1 a 0. Si el partido ya estaba complicado para Irak, lo fue mucho más a los 13’ cuando el árbitro decidió expulsar a Sulaka Rebin por cortar una jugada manifiesta de gol. Sin embargo, el equipo asiático pudo reorganizarse en el campo y emparejó el trámite a pesar del hombre de menos.

Pero todo cambió en el segundo tiempo y Senegal fue imparable. A los pocos minutos, Camara recuperó la pelota frente al área de Irak, fue hasta el fondo y tiró el centro atrás para que Ismaïla Sarr la empuje con la parte externa del botín derecho.

Tres minutos después, Pape Gueye, que había ingresado hacía segundos, recibió al borde del área, se perfiló para su zurda y la clavó con rosca al segundo palo, imposible para el arquero Jalal. A los 71' Gueye ratificó su gran tarde con un doblete: luego de una buena jugada en ataque, le quedó una pelota picando en el área y sacó un zurdazo potente hacia la red. El quinto fue un derechazo de Iliman Ndiaye desde afuera del área, cuando ya a Irak estaba de brazos caídos y le costaba mucho frenar los ataques senegaleses.

Con esta victoria, Senegal dejó abierta la chance de clasificar como mejor tercero, ya que si bien terminó con 3 puntos quedó con buena diferencia de gol respecto de sus contendientes. Irak, que no logró puntos en el torneo, quedó eliminada tras esta derrota.