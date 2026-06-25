El Concejo ratificó el contrato con MR

Fue por mayoría, con los seis votos afirmativos del peronismo y el acompañamiento de Lattanzio.

En lo que representó la última sesión ordinaria de junio, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia ratificó este jueves el contrato rubricado por la Municipalidad con la empresa MR. De ese modo, desde agosto la compañía puntana reemplazará a Patagonia Argentina como prestataria del servicio de transporte público de pasajeros.

La ratificación del contrato se produjo por mayoría, a partir de los seis votos del bloque oficialista, más el apoyo de Omar Lattanzio del bloque unipersonal PLICH.

En total fueron siete votos afirmativos, la negativa de Martín Gómez, de Despierta Comodoro y cuatro abstenciones (de los compañeros de bancada de Gómez, es decir Luciana Ferreira, Ximena González, Gimena Bórquez y Pablo Bustamante).

El Grupo MR de San Luis se adjudicó, así, la concesión del servicio por el término de diez años, a pesar de las objeciones planteadas por el representante legal de la empresa Patagonia Argentina, que anticipó la presentación de acciones judiciales si prosperaba la ratificación del contrato a favor de MR.