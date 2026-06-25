Bohe descree de las promesas provinciales

“La transferencia de las tierras va a ser tan real como las obras que prometió el gobernador para Comodoro”, dijo.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Sergio Bohe, también salió al cruce de las declaraciones de funcionarios provinciales y cuestionó el nivel de cumplimiento de los anuncios realizados por el gobernador Ignacio Torres para la ciudad.

“Los comodorenses ya aprendimos a distinguir entre los anuncios y la realidad. La transferencia de las tierras parece seguir el mismo camino que tantas otras promesas del gobernador: mucho discurso, muchas conferencias de prensa y muy pocos resultados concretos”, afirmó el funcionario.

Bohe recordó una serie de anuncios realizados por el Gobierno provincial que, según expresó, continúan sin materializarse. “Nos prometieron inversiones árabes para transformar la Ruta 37; se habló de fondos internacionales, de proyectos históricos y de una obra estratégica para la región. La realidad es que a Comodoro no llegó absolutamente nada”, aclaró.

También hizo referencia a otros compromisos asumidos por la Provincia: “después vino el anuncio del nuevo acueducto; se presentó como una obra trascendental. Hoy no hay obra, no hay avances y no hay certezas. Más tarde ocurrió lo mismo con el canal de la Roca”.

En ese marco, el secretario sostuvo que el balance de la gestión provincial en Comodoro “está muy lejos de las expectativas que se generaron”, acotando que “después de casi dos años de gestión y muchos recursos de los vecinos puestos en publicidad, los hechos son contundentes: en Comodoro las inauguraciones provinciales pueden contarse con los dedos de una mano siendo generosos. Mientras tanto, las grandes obras estructurales siguen siendo anuncios repetidos”.

Asimismo, cuestionó el tono elegido por funcionarios provinciales para responder a los reclamos de la ciudad. “Existe un patrón que se repite. Cada vez que Comodoro reclama lo que considera justo, en lugar de responder con hechos aparecen las descalificaciones y las acusaciones políticas. Es una forma de evitar discutir lo verdaderamente importante: por qué tantas promesas siguen sin cumplirse”, interpeló.

Finalmente, Bohe afirmó que la Municipalidad continuará defendiendo los intereses de la ciudad, dado que “nosotros no vamos a dejar de reclamar lo que le corresponde a Comodoro Rivadavia. Lo hicimos con las obras, lo hacemos con los pasivos ambientales y lo haremos también con los bienes vinculados a YPF. Los vecinos esperan soluciones concretas, no nuevos anuncios ni relatos. Es tiempo de que las promesas se conviertan en obras”.