Diputados dio media sanción al "Súper RIGI" y el proyecto pasó al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley conocido como "Súper RIGI", una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para promover grandes inversiones en sectores vinculados a nuevas industrias y tecnologías estratégicas.

La propuesta obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, luego de un extenso debate que expuso las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el modelo de desarrollo económico y el alcance de los beneficios previstos para los inversores.

Con este resultado, el proyecto continuará ahora su tratamiento en el Senado de la Nación.

Qué propone el "Súper RIGI"

La iniciativa crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, destinado a proyectos que superen los 1.000 millones de dólares en áreas consideradas estratégicas, como inteligencia artificial, biotecnología y otras actividades de innovación tecnológica.

El oficialismo sostiene que el régimen busca brindar previsibilidad jurídica, estabilidad fiscal y beneficios aduaneros y cambiarios para atraer inversiones de gran escala que, según argumenta, actualmente no llegan al país.

Un debate atravesado por fuertes diferencias

Desde La Libertad Avanza defendieron el proyecto al considerar que permitirá mejorar la competitividad de Argentina frente a otros países que disputan inversiones internacionales.

En cambio, Unión por la Patria rechazó la iniciativa al entender que otorga beneficios excesivos a grandes empresas sin garantizar un impacto positivo sobre el desarrollo productivo, el empleo o las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, bloques dialoguistas como la UCR y Provincias Unidas acompañaron el proyecto, aunque plantearon reparos sobre algunos aspectos del texto y reclamaron mayores precisiones respecto de los beneficios fiscales y los criterios para acceder al régimen.

Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento figura la obligación de destinar un porcentaje mínimo de las compras a proveedores nacionales.

Con la aprobación en Diputados, el Gobierno obtuvo un nuevo respaldo legislativo para una de sus principales iniciativas económicas, aunque el debate continuará en la Cámara alta, donde el proyecto deberá reunir nuevamente los votos necesarios para convertirse en ley.