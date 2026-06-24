Brutal ataque a la salida de un boliche: dos hombres graves

Durante la madrugada del domingo, dos hombres de 33 y 35 años resultaron gravemente heridos tras ser víctimas de un violento asalto en el centro de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando ambos regresaban caminando de un local bailable y fueron interceptados por un grupo de delincuentes en la zona de Ameghino y las calles Italia y España.

Según relataron familiares de las víctimas, los agresores actuaron de manera sorpresiva y sin mediar palabra. Los atacaron por la espalda utilizando bloques de cemento y posteriormente continuaron golpeándolos con piedras. Tras dejarlos prácticamente inconscientes, les sustrajeron sus pertenencias y escaparon del lugar.

“Ellos iban caminando cuando les pegaron directamente con bloques de cemento en la cabeza. Después los siguieron golpeando y les robaron la billetera y el teléfono. Fue una agresión extremadamente violenta”, relató el hermano de uno de los damnificados en declaraciones radiales.

A pesar de la gravedad de las heridas, ambos lograron llegar por sus propios medios al Hospital Regional, donde fueron asistidos de urgencia. Los estudios médicos determinaron que uno de ellos sufrió una doble fractura de cráneo y múltiples cortes en el rostro, mientras que el otro presentó una fractura craneal, un severo traumatismo en la zona de la sien y coágulos cerebrales.

De acuerdo con el testimonio de la familia, los profesionales de la salud advirtieron que las lesiones pudieron haber tenido consecuencias fatales. Actualmente, ambos continúan bajo tratamiento y deberán afrontar un prolongado proceso de recuperación.

CRITICAS A LA POLICIA

Los familiares también cuestionaron la actuación policial en las primeras horas posteriores al ataque. Según indicaron, ante la falta de avances en la investigación, realizaron por su cuenta un relevamiento de cámaras de seguridad de vecinos y comerciantes de la zona para reconstruir el recorrido de los sospechosos y aportar pruebas a la causa.

Asimismo, señalaron que lograron identificar imágenes en las que se observa a una persona que habría mantenido contacto con las víctimas momentos antes de la agresión. Todo el material fue puesto a disposición de los investigadores.

Desde el entorno de los heridos descartaron que el hecho estuviera relacionado con una pelea previa dentro del local nocturno y sostuvieron que se trató de un ataque directo con fines de robo. Mientras tanto, la investigación continúa y, hasta el momento, no hay personas detenidas.

La familia expresó su preocupación por la violencia empleada durante el asalto y reclamó avances en la identificación de los responsables, quienes continúan prófugos.