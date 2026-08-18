1311: Cámaras y peritajes para dar con los autores del tiroteo

Dos motociclistas dispararon el domingo contra la vivienda de Nadir “Ñoqui” Vera, detenido por el crimen de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio.

El ataque ocurrió el domingo, cerca de las 20:50, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Mariano Rodríguez y Teniente Vázquez, en el barrio Isidro Quiroga. Personal de la Comisaría Quinta intervino luego de recibir un llamado que alertaba sobre varios disparos.

La casa pertenece a Nadir “Ñoqui” Vera, quien permanece detenido y está sindicado como autor del crimen de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, ocurrido el 22 de abril en el barrio Pueyrredón. Actualmente, en el domicilio viven la madre y la pareja de Vera.

Según el relato de una de las personas que se encontraba en la vivienda, se escuchó una serie de detonaciones y luego fue observada una motocicleta con dos ocupantes, desde la cual se habrían efectuado los disparos.

El episodio provocó daños en la vivienda y en un vehículo estacionado frente al domicilio. La investigación también contempla la posibilidad de que el ataque esté relacionado con conflictos previos y enfrentamientos entre grupos antagónicos.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, explicó a Crónica que efectivos policiales y personal de la División de Investigaciones trabajaron en el lugar, donde se relevaron testimonios y soportes fílmicos para intentar establecer la identidad de los atacantes.

A su vez, integrantes de Policía Científica secuestraron varias vainas servidas y restos de plomo encamisado, elementos que serán incorporados a la investigación.

Los investigadores analizan ahora las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de la motocicleta e individualizar a quienes participaron del ataque. La investigación continúa sin detenidos.

Mulero señaló además que se mantiene la presencia de grupos especiales de refuerzo en distintos sectores de la ciudad considerados conflictivos y que se trabaja para incrementar la cantidad de efectivos policiales.

El jefe policial explicó que las características del ataque dificultan la prevención: se trató de un episodio ocurrido en un horario determinado y protagonizado por personas que se desplazaban en una motocicleta, una modalidad que también complica la posibilidad de interceptarlas en el momento del hecho.

A esto se suma el temor a posibles represalias en el sector. Según indicó Mulero, algunos vecinos evitan brindar información debido a los conflictos previos vinculados con las personas relacionadas con el domicilio atacado.