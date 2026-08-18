Cansado de ser víctima de robos, el hombre había decidido vigilar su propio comercio. Efectuó siete disparos. Ocurrió en Mar del Plata.

Se quedó a dormir afuera de su local para que no le roben y mató a un ladrón de 16 años

Un brutal crimen se registró afuera de un comercio, donde el propietario, cansado de los robos, terminó matando a un delincuente de 16 años, e hirió gravemente a otro, de 15. El comerciante había decidido vigilar el lugar después de sufrir un robo. La Justicia investiga la secuencia.

Fuentes policiales detallaron que el dueño del local había tomado la decisión de pasar la noche dentro allí por el robo de la noche anterior. Su intención era permanecer allí para vigilar el comercio y evitar un nuevo ataque.

El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Champagnat y Saavedra, en el barrio Regional de la ciudad de Mar del Plata.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, durante la madrugada habría observado movimientos sospechosos alrededor de su camioneta. Y según lo que contó, un grupo de seis jóvenes circulaba en tres bicicletas y pasó inicialmente frente al vehículo.

Poco después, los jóvenes habrían regresado al lugar y uno de ellos habría intentado abrir una de las puertas de la camioneta. Allí fue cuando comenzó el trágico hecho.

Así fue el mortal disparo al delincuente de 16 años

Ante esa situación, el comerciante tomó un arma y efectuó siete disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a un adolescente de 16 años, quien quedó tirado en las calles, a pocos metros del comercio. Murió en el lugar. Mientras que hirió gravemente a otro de 15 años, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

El hombre aseguró que disparó porque un grupo de jóvenes intentaba robarle la camioneta que estaba estacionada frente a su negocio.

La Policía Científica trabajó para levantar rastros, y secuestraron el arma que habría utilizado el comerciante, mientras que el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.

Ahora la Justicia trabaja para tratar de establecer qué ocurrió exactamente durante el intento de robo y si la respuesta del comerciante se produjo en las circunstancias que describió ante los investigadores.

La causa por la muerte del adolescente fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, mientras que en paralelo comenzó otra investigación por “robo agravado en poblado y en banda”, destinada a determinar si efectivamente existió un intento de robo y quiénes participaron.

Los investigadores trabajan sobre distintas evidencias obtenidas en el lugar, entre ellas el arma secuestrada, los resultados de las pericias realizadas por Policía Científica y la autopsia del adolescente fallecido.

El temor por el robo que terminó en un brutal crimen

Según explicó Infobae, el comerciante se encontraba junto a un acompañante a bordo de una Toyota Hilux. Ambos estaban custodiando el comercio del hombre, que había sido asaltado el sábado.

En un momento observaron a un grupo de adolescentes que circulaba en bicicleta por la zona. Los jóvenes dieron la vuelta a la manzana y los ocupantes de la camioneta los perdieron de vista.

Segundos después, los adolescentes habrían intentado abrir las puertas de la Hilux. Fue entonces cuando el comerciante efectuó siete disparos.

Ante esta situación llamó al 911 para informar lo ocurrido. Poco después llegó al lugar personal policial que detuvo al atacante.

Los investigadores encontraron una escopeta Taurus cargada con siete cartuchos intactos; un arma de aire comprimido Krico y una caja de balines; y una pistola Taurus calibre 9 milímetros cargada con 12 municiones, además de dos cargadores con otras 11 municiones cada uno.