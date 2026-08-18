El consultor político fue arrestado en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. Es investigado por un ataque a balazos contra una abogada boliviana.

Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza

El consultor político Fernando Cerimedo, exasesor vinculado a La Libertad Avanza, fue detenido durante la madrugada de este martes en Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Cerimedo fue interceptado por efectivos policiales y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

De acuerdo con la información difundida, el consultor es investigado en relación con un ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, señalada como su expareja.

El episodio ocurrió horas antes de la detención en un hotel de Santa Cruz. La mujer recibió tres disparos efectuados por atacantes que se movilizaban en una motocicleta y permanece internada con pronóstico reservado.

Antes de ser detenido, Cerimedo había utilizado sus redes sociales para rechazar públicamente las acusaciones en su contra.

Su vínculo con la causa ANDIS en Argentina

La detención adquiere además repercusión política en Argentina por el papel que Cerimedo tuvo en la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cerimedo declaró ante la Justicia que el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, le habría contado que puso en conocimiento del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre presuntas maniobras irregulares vinculadas con las compras de medicamentos.

Según su testimonio, Spagnuolo también le habría relatado la existencia de un supuesto esquema de retornos y mencionado a Eduardo “Lule” Menem, dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Se trata de afirmaciones incorporadas a una investigación judicial y no de hechos establecidos por una sentencia.

Por el momento, Cerimedo permanece bajo custodia de las autoridades bolivianas mientras avanza la investigación para determinar su eventual responsabilidad en el ataque ocurrido en Santa Cruz de la Sierra.