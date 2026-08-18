El Brent se mantiene por encima de esa barrera ante la incertidumbre en Medio Oriente. En Argentina, el escenario suma presión sobre las naftas, aunque beneficia los ingresos por exportaciones.

El petróleo supera los US$90 y crece la presión sobre el precio de los combustibles

El precio internacional del petróleo volvió a superar los 90 dólares por barril este martes, impulsado por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el abastecimiento mundial de crudo.

El Brent, referencia internacional, llegó a negociarse este martes por encima de los US$91, consolidándose en sus niveles más altos de agosto. El mercado sigue especialmente atento a la situación en el estratégico estrecho de Ormuz y al deterioro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La escalada genera preocupación por una eventual interrupción o reducción del suministro y mantiene elevada la volatilidad de los mercados energéticos.

Qué puede pasar con las naftas en Argentina

La suba internacional plantea un escenario de doble impacto para la economía argentina. Por un lado, un petróleo más caro puede mejorar los ingresos provenientes de las exportaciones del sector energético.

Pero, al mismo tiempo, incrementa la presión sobre los precios internos de los combustibles, en momentos en que las petroleras deben evaluar la evolución del valor internacional del crudo y otras variables antes de definir nuevos movimientos en surtidores.

La situación continúa abierta y la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para saber si el petróleo logra mantenerse por encima de los US$90 o vuelve a retroceder