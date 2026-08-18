Más de 13 mil personas cambiaron su domicilio a Neuquén en el primer semestre del año. El crecimiento es cuatro veces superior al de la media nacional.

Los chubutenses figuran en el cuarto lugar entre los que se mudan a Neuquén

La provincia de Neuquén recibió 71 nuevos habitantes por día en el primer semestre de 2026 y se consolidó como uno de los principales destinos de la migración interna en la Argentina. A partir del desarrollo económico impulsado por la actividad en Vaca Muerta, el crecimiento poblacional de la región es cuatro veces superior al de la media nacional.

De acuerdo con la información suministrada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y procesada por la dirección provincial de Registros Civiles, durante el primer semestre de 2026 se registraron 13.147 trámites de cambio de domicilio hacia la provincia, correspondientes a ciudadanos provenientes de distintas jurisdicciones argentinas.

En promedio, 71 personas se mudaron cada día desde distintos puntos del país a la provincia de Neuquén, por lo que se calcula que más de 20 familias eligen cada jornada a la región como su nuevo hogar. La mayoría se mudan desde provincias limítrofes, como Mendoza o Río Negro, aunque también llegan habitantes desde puntos más lejanos.

Si se analiza el origen de los migrantes, se observa que la mayoría llegan desde Río Negro, con 2.160 trámites; seguido por Buenos Aires, con 1.965; Mendoza, con 1.419; Chubut, con 1.169; y Salta, con 1.125 cambios de domicilio.

El movimiento registrado durante los primeros seis meses del año se produce en un contexto de fuerte crecimiento económico, impulsado por el desarrollo energético de Vaca Muerta.

Este boom demográfico plantea desafíos en el desarrollo de políticas públicas orientadas a ampliar el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que los recursos que llegan en concepto de regalías petrolera o gasíferas son "todo costo" para la provincia, que debe hacer frente a una demanda cada vez más acelerada de obras y servicios.

Los datos también muestran una tendencia sostenida respecto del último año. Durante todo 2025 se registraron 21.091 cambios de domicilio hacia la provincia. En apenas el primer semestre de 2026 ya se alcanzó el 62,3 por ciento de ese total, consolidando a Neuquén como uno de los principales polos de atracción de la Argentina.