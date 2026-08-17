Tragedia en Laprida: murió una mujer en un incendio

El fuego se desató cerca de las 7 en una vivienda de calle Paysandú. Bomberos halló a la propietaria sin vida junto a una de sus mascotas.

Un incendio ocurrido durante la mañana de este lunes en una vivienda de barrio Laprida terminó con la vida de una mujer y una de sus mascotas.

El siniestro fue informado alrededor de las 7 a personal de la Comisaría de Laprida, que acudió a una vivienda ubicada sobre calle Paysandú, sin número. Ante la situación, se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios, que llegó al lugar con la unidad 45.

Luego de sofocar las llamas, los bomberos ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo de una persona sin vida. Fuentes oficiales precisaron que se trataba de la propietaria de la vivienda, quien quedó atrapada en el interior y murió junto a una de sus mascotas.

Las circunstancias en las que se inició el incendio son materia de investigación.