Messi despidió a su padre con una carta: "No sé cómo seguir"

El capitán argentino publicó un extenso mensaje en Instagram para recordar a Jorge Messi. Repasó su infancia, el Mundial 2026 y el vínculo que mantuvieron durante toda su vida.

Lionel Messi despidió este miércoles a su padre, Jorge Messi, a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que expresó el dolor por su muerte, recordó distintos momentos compartidos desde su infancia y reveló cómo atravesó los últimos meses de su enfermedad mientras continuaba compitiendo con la Selección argentina.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comenzó el futbolista, que reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Messi contó que su padre le había pedido especialmente que disputara su último Mundial y que, incluso pocos días antes del comienzo del torneo, Jorge lo alentó a continuar pese al deterioro de su estado de salud.

El capitán argentino recordó que durante la competencia esperaba permanentemente los mensajes de su padre después de cada encuentro y que, con el correr de los partidos, comenzó a comprender que su situación era cada vez más delicada. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, expresó.

También reveló uno de los momentos más dolorosos de aquella Copa del Mundo: Jorge Messi no pudo estar presente en la final, algo que Lionel había imaginado especialmente para compartir con él.

El rosarino admitió que jugó aquel encuentro lejos de encontrarse en plenitud física y emocional, aunque evitó contarle a su padre todo lo que estaba atravesando para no preocuparlo.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió Messi, quien recordó además que durante el comienzo del torneo estuvo permanentemente pendiente de las novedades sobre la salud de su padre.

En otro tramo del mensaje, el futbolista retrocedió hasta su niñez y destacó el acompañamiento permanente de Jorge, quien lo llevaba a entrenar desde pequeño apenas terminaba de trabajar y jamás faltaba a sus partidos. Además, definió a su padre como mucho más que una figura familiar: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento”.

Además, remarcó que seguirá transmitiéndoles a sus hijos los valores que recibió de sus padres y sostuvo que Jorge permanecerá presente especialmente en la educación de Thiago, Mateo y Ciro.

El mensaje concluyó con una despedida íntima y emotiva: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

NA