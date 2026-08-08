Lionel Messi viaja a Rosario para despedir a su padre

El capitán de la Selección Argentina canceló sus compromisos deportivos en el exterior y aterrizará en las próximas horas en su ciudad natal.

Lionel Messi armó las valijas de urgencia y viaja rumbo a la Argentina para asistir al velatorio de su padre, Jorge Messi. El astro futbolístico recibió la trágica noticia mientras se encontraba concentrado en los Estados Unidos (EE.UU.), motivo por el cual la dirigencia del Inter Miami lo desafectó inmediatamente del partido programado para esta jornada frente a Monterrey.

La salud de Jorge ya había condicionado anímicamente al "Diez" semanas atrás, cuando se lo vio quebrar en llanto sobre el campo de juego tras un partido del seleccionado en pleno Mundial, admitiendo luego ante la prensa que atravesaba días muy complejos en el plano estrictamente personal.

Tras el reciente subcampeonato ecuménico, el futbolista se había instalado unos días en su residencia de Funes para acompañarlo de cerca en su internación.

La partida del histórico representante de Messi desató una masiva oleada de condolencias institucionales. Clubes de la importancia del Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint-Germain (PSG) emitieron comunicados oficiales enviando sus fuerzas a la familia, destacando el rol componedor que el empresario ejerció siempre en los despachos más importantes de Europa.

Asimismo, sus compañeros de la Selección Argentina utilizaron sus plataformas digitales para manifestar su dolor. Diversas federaciones y millones de hinchas de todo el planeta inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo bajo el lema "Fuerza Leo", transformando el fallecimiento en la principal tendencia.