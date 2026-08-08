A.A., de 26 años es conocido en esta ciudad por sus antecedentes vinculados a robos y narcotráfico.

Comodorense cae en Morón durante un secuestro de más de 36 kilos de cocaína

Una investigación de la Justicia Federal de Morón permitió desarticular una presunta estructura dedicada al tráfico de estupefacientes hacia la Patagonia y terminó con cinco personas detenidas, entre ellas A.A., de 26 años, vinculado a Comodoro Rivadavia y conocido por sus antecedentes relacionados con robos y narcotráfico en la ciudad.

La causa se inició el pasado 1° de julio a partir de una denuncia presentada ante la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense, con sede en Haedo y a cargo del comisario Martín Barrionuevo. La información advertía sobre la actividad de un hombre conocido como “Lalo”, señalado como presunto encargado del transporte de sustancias ilícitas con destino al sur del país.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso, y el Juzgado Federal N° 2, encabezado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, iniciaron una serie de tareas de inteligencia para determinar el funcionamiento de la organización.

Según consta en las actuaciones judiciales, la pesquisa incluyó intervenciones telefónicas, vigilancia mediante drones y la colocación de un rastreador satelital en el vehículo del principal investigado.

Tras recibir información sobre un presunto traslado inminente de droga, los investigadores desplegaron un operativo de seguimiento durante la tarde del martes 4 de agosto.

La vigilancia permitió detectar los movimientos de un Volkswagen Polo y un Audi S3, cuyos ocupantes se encontraron en el Shopping Plaza Oeste, en Morón. Luego de permanecer durante un tiempo en el centro comercial y almorzar en una pizzería cercana, ambos vehículos continuaron su recorrido hasta una vivienda situada sobre la calle Garibaldi, en Villa Luzuriaga.

Cuando los vehículos abandonaron el inmueble, los investigadores procedieron a interceptarlos. El Audi S3 fue detenido en la esquina de Colonia y Don Bosco, mientras que el Volkswagen Polo intentó escapar en dirección a Rafael Castillo. Finalmente, fue alcanzado en el cruce de las calles Guido Spano y Ambato.

Durante la requisa del Volkswagen Polo, los efectivos encontraron 20 paquetes compactos de cocaína ocultos en el baúl, además de teléfonos celulares, 800 dólares y aproximadamente 2,3 millones de pesos en efectivo.

A raíz de los elementos reunidos durante el procedimiento, la Justicia dispuso posteriormente seis allanamientos simultáneos en domicilios vinculados con los sospechosos, incluido el inmueble de la calle Garibaldi.

En esa vivienda fueron encontrados otros 15 ladrillos de cocaína ocultos debajo de una mesa, además de 150 municiones calibre 9 milímetros.

En total, el operativo permitió secuestrar 36,629 kilogramos de cocaína. Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de la inscripción “ST”, grabada en bajorrelieve sobre los panes de droga. La marca quedó incorporada al expediente y será analizada para intentar establecer el origen del cargamento y determinar si existe una conexión con otras operaciones de narcotráfico.

INVESTIGAN EL DESTINO DE LA DROGA

Los cinco detenidos permanecen a disposición de la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de Morón, a cargo de Lorena Reynoso, y serán indagados por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la participación de más de tres personas.

Ahora, los investigadores aguardan el resultado de las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar información clave para reconstruir la ruta del cargamento, identificar a sus posibles destinatarios y establecer el alcance de la presunta organización.

La investigación busca determinar, además, qué vinculación tenía A.A. con el circuito de distribución hacia Comodoro Rivadavia y otros puntos de la Patagonia, una de las líneas que quedó bajo análisis a partir de las primeras evidencias reunidas en el expediente.

Fuente: Crónica