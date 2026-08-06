Enviaban droga a Madryn a través de encomiendas

Una investigación encabezada por la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn culminó con allanamientos simultáneos en esa ciudad y en el barrio porteño de Colegiales, donde fueron secuestradas drogas sintéticas, cannabis, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Como resultado de los procedimientos, tres personas quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.

La pesquisa fue llevada adelante por la Policía del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, bajo la dirección de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, a cargo del fiscal federal Fernando Omar Gelvez y la auxiliar fiscal Zulma Manllauix.

La investigación demandó aproximadamente cinco meses y tuvo su origen tras el secuestro de dos encomiendas provenientes de la provincia de Buenos Aires. Los paquetes fueron detectados durante controles preventivos realizados por la Sección Antinarcóticos de Puerto Madryn y contenían más de 200 pastillas presuntamente compatibles con MDMA (éxtasis), ocultas en el interior de dispositivos electrónicos tipo mouse y enviadas utilizando la identidad de un tercero.

A partir de ese hallazgo, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia, análisis de información financiera, técnicas especiales de investigación y el entrecruzamiento de distintas fuentes de información, lo que permitió identificar a los presuntos integrantes de la organización, reconstruir la maniobra delictiva y establecer el rol que cada uno habría desempeñado.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó allanamientos en dos viviendas de Puerto Madryn y una tercera en el barrio de Colegiales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). En el operativo desarrollado en la Capital Federal colaboró la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco del trabajo conjunto entre ambas fuerzas.

Durante los allanamientos, se secuestraron 255 pastillas de éxtasis, 123 dosis de LSD, ocho ampollas presuntamente compatibles con ketamina, restos de tussi, cannabis fraccionada para su comercialización, cuatro teléfonos celulares, una CPU, dos balanzas de precisión, más de 1.300.000 pesos en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento, acondicionamiento y almacenamiento de sustancias estupefacientes.

Las tres personas involucradas fueron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal con el objetivo de determinar el alcance de la organización y avanzar en el esclarecimiento de la maniobra de comercialización de drogas.