Iliana Lick fue llevada por su novio al aeropuerto de Filadelfia y antes de embarcar fue detenida en un puesto de seguridad por agentes; entró legalmente y había presentado una aplicación.

Es argentina, trabaja como niñera en EE.UU. y fue arrestada por el ICE cuando iba a ver un partido del Mundial

Cerca de las 7 de la mañana del 11 de julio pasado, Iliana Lick, una argentina de 30 años que vivía desde 2023 en Filadelfia y trabajaba como niñera, fue llevada por su novio norteamericano hasta el aeropuerto internacional de la principal ciudad de Pensilvania para viajar junto con amigos hacia Kansas City y asistir aquella noche al partido del seleccionado nacional contra Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, su plan terminaría en un calvario.

Antes de embarcar su vuelo, Lick fue detenida en un puesto de seguridad por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que detectaron una situación migratoria irregular, y a partir de allí empezó un derrotero por distintos centros de arresto operados por la agencia federal hasta llegar al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México, donde se encuentra actualmente.

Su novio, Steven Melchiorre, recordó en un diálogo con CBS News el momento en que Lick lo llamó poco después de ser detenida. “Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘El ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia’. Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado”, relató.

De acuerdo al relato de Melchiorre, que vivía junto a Lick en el barrio conocido como South Philadelphia, su pareja había ingresado legalmente a Estados Unidos tras obtener una visa de viaje, esperaba conseguir una visa de trabajo y tenía una solicitud pendiente para permanecer en el país.

“Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran”, señaló a CBS News. Lick, que trabajaba como niñera para dos familias, está asistida legalmente a la espera de resolver situación, que podría terminar con una deportación de Estados Unidos.

“Ella ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa. Lick permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de la resolución de su proceso migratorio”, señaló en un comunicado -citado por la cadena- el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en Estados Unidos”, añadió el ente federal que lidera el secretario Markwayne Mullin.

El arresto de Lick en el aeropuerto de Filadelfia se produjo en un momento de especial intensificación de la campaña de arrestos de migrantes ilegales que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, una de los principales ejes de su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

En los últimos dos meses, los agentes de ICE realizaron cada vez más detenciones de migrantes en los aeropuertos norteamericanos, con un promedio de entre 20 y 40 arrestos diarios, frente a los menos de 10 registradas en mayo del año pasado, según señaló un alto funcionario del DHS a la cadena NBC News.

Abogados defensores de los derechos de los migrantes en Estados Unidos señalaron que el arresto de Lick en Filadelfia forma parte de la estrategia más amplia del ICE a nivel nacional, al utilizar los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en ingles) para detener a viajeros en todo el país.

“El DHS revirtió la horrenda política de la era [del expresidente Joe] Biden que permitía a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país desplazarse en avión por todo el territorio nacional”, señaló un vocero en un comunicado.

“Bajo el mandato de Trump, el DHS ya no tolerará esto. Esta administración trabaja diligentemente para garantizar que los extranjeros que están ilegalmente en el país no puedan volar, a menos que sea para salir del país y autodeportarse”, agregó.

Además, según cifras reveladas por distintos medios norteamericanos, el ICE alcanzó el mes pasado la cifra más alta de arrestos en un solo mes, con 51.000 detenciones. La agencia registró un promedio de unas 1645 detenciones al día en julio por motivos migratorios.

El récord anterior era del mes previo, junio, con cerca de 43.000 detenciones. Justamente fueron los dos meses en los que se desarrolló la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio.

CAMPAÑA POR LA ARGENTINA

La plataforma digital de crowdfunding GoFundMe, que permite reunir dinero para distintas causas, lanzó una campaña para ayudar a Lick (lleva recaudados cerca de 17.000 dólares) y dio más detalles de la vida de la joven argentina en Filadelfia.

“Vive con su novio y trabaja como niñera para dos familias, cuidando a Aiden (de 4 años), Avery (1) y Noah (1). Ellos la adoran. Para estos niños, Iliana no es solo una niñera, es parte de su familia. Es una persona pacífica y cariñosa, con fuertes lazos en la comunidad de Filadelfia”, señala la publicación.

“Los primeros días tras su detención fueron increíblemente difíciles, ya que no teníamos comunicación con ella y desconocíamos cómo se encontraba. Ahora hemos podido hablar con Iliana. Aunque, como es comprensible, siente miedo y se siente abrumada, ella se mantiene fuerte, esperanzada e increíblemente agradecida por todo el amor y el apoyo que recibió”, añadió.

La campaña de GoFundMe es para recaudar fondos que ayuden a Lick a cubrir los costos de una representación legal experta en inmigración, una posible fianza de inmigración (cuyo monto aún no se determinó), así como otros gastos directamente relacionados con su proceso migratorio.

“Es duro ver cómo alguien tan arraigado en la comunidad, que de repente viaja para asistir a un partido del Mundial de la Argentina, termina siendo arrestado en un aeropuerto. Es algo difícil de ver”, expresó Melchiorre a CBS News.