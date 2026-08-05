Milei pierde aliados y peligra la sesión para vender tierras

Bullrich contaba como votos a favor a la tucumana Ávila, la salteña Royón y la neuquina Corroza, pero votarán en contra. El radical Kroneberger también confirmó su rechazo.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén) ordenaron a sus senadoras que voten en contra de la ley de tierras y el gobierno de Javier Milei pierde tres votos clave para la sesión del jueves, donde el oficialismo se arriesga a una votación muy pareja y hasta hay dudas sobre el quórum.

El gobernador de Tucumán anunció este miércoles a la mañana que la senadora Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, votará en contra del capítulo que habilita la extranjerización de tierras. Ávila era uno de los 35 votos seguros que Patricia Bullrich contaba a favor.

"He conversado con las dos senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley. Y son personas que no cambian de posición", declaró Jaldo. Mendoza integra el bloque de peronistas rebeldes Convicción Federal, que ya había expresado su rechazo al capítulo.

Con este panorama, en la oposición contaban 38 votos en contra al capítulo, en caso de que puedan votar Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. Pero hay otros senadores que se daban entre los posibles votos a favor que estarían reviendo su posición

"Lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas. Yo lo que creo es que la gente puede venir a invertir; lo que no se puede es venir a apropiar de nuestras tierras", agregó Jaldo, en un mensaje más que claro a sus senadoras. "Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros", insistió.

El anuncio de Jaldo causó un cimbronazo en el bloque oficialista porque los números están muy finos. De hecho, Bullrich ya avisó que no permitirá que la camporista Fernández Sagasti vote por zoom, más allá de la "autorización" de Victoria Villarruel para que el tema lo defina el recinto.

Pero las malas noticias para el gobierno no se terminan. Fuentes cercanas a la senadora salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz, confirmaron a LPO que votará en contra de ese capítulo que ha generado un fuerte rechazo popular. Royón era otro de los votos que Patricia contaba a favor.

Las fuentes indicaron a LPO que Royón sigue sosteniendo que tiene que haber más modificaciones en el proyecto y que el oficialismo hizo todo a las apuradas. "Todavía no tenemos un texto definitivo y hasta hoy siguen apareciendo cambios de fondo", se quejan.

Otro gobernador que salió a rechazar el proyecto fue el neuquino Rolando Figueroa, que incide sobre la senadora Julieta Corroza, otro voto que se contaba para el oficialismo. "No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional", avisó.

Este miércoles también confirmó su rechazo el radical pampeano Daniel Kroneberger. "Ya avisé al bloque que no acompaño las modificaciones. Voy a votar en contra de los cambios a la ley de tierras", anunció el senador de la UCR, donde también rechazan el proyecto el bonaerense Maxi Abad y el catamarqueño Flavio Fama.

Pero Fama podría no estar en la sesión ya que fue operado de la rodilla y no puede viajar. El radical le pidió a Villarruel que le conceda la posibilidad de votar a distancia como Fernández Sagasti. Cerca del senador dicen que la vice no lo está autorizando, mientras que en el despacho de Villarruel aseguran que sí.

Con este panorama, en la oposición contaban 38 votos en contra al capítulo, en caso de que puedan votar Sagasti y Fama. Pero hay otros senadores que se daban entre los posibles votos a favor que estarían reviendo su posición, como la pampeana María Huala del PRO. También hay dudas con las dos senadoras de Chubut, Edith Terenzi y Andrea Cristina, y el correntino Camau Espínola.

La sensación que atraviesa a la oposición es que el oficialismo no conseguiría quórum para abrir la sesión, lo que sería una derrota muy dura pero no tanto como el rechazo directo al capítulo en la votación. Sin quórum, el gobierno podría seguir negociando para tener los votos más adelante.