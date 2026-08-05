El Gobierno de Chubut anunció medidas para proteger el salario de los trabajadores estatales, que incluye la eliminación de los códigos de descuento utilizados por mutuales, cooperativas y financieras.

"No vamos a ser cómplices de la usura que afecta a los trabajadores públicos"

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, anunció este miércoles la eliminación de los códigos de descuento sobre los salarios de los empleados públicos utilizados por mutuales, cooperativas y financieras para el cobro automático de créditos, un mecanismo que durante años facilitó prácticas usurarias que afectaron a miles de trabajadores de la provincia.

La decisión estará acompañada por una línea de refinanciación impulsada por el Banco del Chubut, destinada a aliviar el endeudamiento de los agentes estatales, y por un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura para establecer un nuevo marco regulatorio para este tipo de operatorias.

“Nos encontramos con una estafa que está amparada legalmente. Yo no quiero que la provincia sea cómplice de la usura. Hay mutuales, cooperativas y pseudofinancieras truchas que venden créditos con códigos de descuento, con tasas de más del 340% anual. Son un puñado de vivos que hicieron un negocio fabuloso con la necesidad y la angustia de miles de familias”, afirmó el gobernador.

Torres explicó que la medida busca terminar con un sistema que permitía comprometer gran parte del salario de los trabajadores públicos mediante descuentos automáticos. “No hay ninguna diferencia entre este puñado de vivos y el usurero del barrio”, sostuvo, y remarcó que “en esta provincia no vamos a ser cómplices de la usura bajo ningún punto de vista”.

PROGRAMA DE ALIVIO FINANCIERO

Como parte de la iniciativa, el Gobierno Provincial puso en marcha una línea de refinanciación para que los empleados públicos puedan unificar las deudas contraídas con mutuales y cooperativas en un único préstamo, con condiciones más justas y transparentes.

Los trabajadores podrán iniciar el trámite en cualquier sucursal del Banco del Chubut, presentando la certificación de la deuda vigente. El programa contempla una tasa fija del 25%, diez puntos por debajo de la inflación interanual; hasta 72 cuotas para la devolución del crédito; hasta 12 meses de gracia para el capital; y un límite de afectación del 40% del salario, con el objetivo de resguardar los ingresos de los trabajadores. La línea está destinada a agentes públicos con ingresos de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

“Estas deudas se van a unificar en una sola cuota. Queremos darles una salida a quienes quedaron inmersos en un espiral de endeudamiento por tasas exorbitantes que terminó generando no solo un problema económico, sino también angustia y desesperación”, señaló Torres.

Además de eliminar los códigos de descuento, el gobernador confirmó que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un nuevo marco regulatorio que limite las condiciones bajo las cuales podrán otorgarse créditos mediante descuento de haberes.

La iniciativa fijará topes, tanto para el porcentaje del salario que podrá afectarse como para las tasas de interés aplicables, con el objetivo de impedir que vuelvan a repetirse situaciones de sobreendeudamiento.

“Son los sectores más vulnerables los que terminan más perjudicados. Hay trabajadores a los que hoy les descuentan más del 80% de su sueldo. Cuando empezamos a pensar herramientas financieras para acompañar a miles de chubutenses, nos encontramos con esta trampa. Por eso decidimos actuar”, indicó.

Finalmente, el mandatario convocó a los trabajadores alcanzados por esta problemática a acercarse al Banco del Chubut para conocer las condiciones del programa de alivio financiero.

“Si te endeudaste con alguno de estos usureros, tenés que acercarte al Banco del Chubut para informarte sobre las condiciones de ingreso a esta línea. En esta provincia no vamos a avalar ningún tipo de usura”, concluyó.