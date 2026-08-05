Lali Espósito convoca a la movilización del jueves

Lali Espósito volvió a expresar su postura sobre temas de actualidad política y, en esta ocasión, se manifestó respecto a la votación de la Ley de Tierras. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para difundir un video en el que invitó a sus seguidores a participar de la movilización convocada para este jueves frente al Congreso de la Nación, jornada en la que el Senado debatirá la iniciativa que busca habilitar la venta de tierras a extranjeros.

En el video, la artista fue directa al convocar a su audiencia: “Nos encontramos el jueves en el Congreso”, señaló al inicio de su mensaje. Luego, argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los recursos naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.

El llamado de Lali rápidamente se viralizó en redes sociales, donde recibió apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores sociales. La cantante, reconocida también por su participación en debates públicos, ha sostenido una actitud activa en temas de interés general. En diversas oportunidades, utilizó sus plataformas para opinar sobre medidas adoptadas por el Gobierno y para respaldar causas vinculadas con derechos sociales y ambientales.

Esta nueva intervención pública refuerza el perfil de Espósito como figura comprometida con la agenda social y política. Su convocatoria a movilizarse contra la reforma de la Ley de Tierras se suma a una serie de posicionamientos previos, en los que manifestó su preocupación por el rumbo de determinadas políticas públicas y su impacto en la vida de la sociedad argentina.

Actualmente, el oficialismo persiste en su intento de modificar la ley de tierras y, para lograr la aprobación del proyecto, ha introducido sucesivas modificaciones en busca de reunir los votos necesarios. El debate parlamentario ya suma cinco intentos frustrados en el recinto, lo que llevó a los legisladores oficialistas a revisar en profundidad el texto original. Desde entonces, el proyecto atravesó 17 borradores, en una negociación marcada por desacuerdos internos y resistencia de bloques aliados. Ahora, referentes del oficialismo aseguran haber encontrado una propuesta que podría destrabar el tratamiento de la ley.