Comodoro se suma a la protesta contra la extranjerización de tierras

Comunidades originarias, organizaciones ambientales, vecinales, sindicales y sociales de Comodoro Rivadavia pusieron en marcha un cronograma de actividades para expresar su rechazo al proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", cuya discusión está prevista para este jueves 6 de agosto en el Senado de la Nación.

Las organizaciones cuestionan el paquete de reformas, que incluye la derogación de la Ley de Tierras y la flexibilización para la compra de territorios nacionales por parte de capitales extranjeros.

Bajo la consigna "No a la extranjerización de la tierra", las actividades buscan visibilizar el impacto que, según los convocantes, la iniciativa tendrá sobre los recursos naturales y las áreas de frontera de la Patagonia.

La agenda continuará este miércoles con una charla sobre la situación de la clase trabajadora, desde las 9 en la sede de APJ Municipales (San Juan 595). Entre las 11 y las 12 se realizará una conferencia de prensa conjunta y charla debate organizada por FETERA junto a comunidades, asambleas y gremios.

Por la tarde, la convocatoria prevé una concentración a las 17 en la plaza Kompuchewe y, desde las 18, una marcha y cartelazo contra la extranjerización y la sobreexplotación, impulsados por FASP y la Asamblea por el Agua.

Las principales actividades se desarrollarán el jueves, en simultáneo con el tratamiento del proyecto en el Senado. Desde las 11 habrá una concentración, radio abierta y volanteada en la plaza Kompuchewe, mientras que al mediodía comenzará la marcha central abierta a toda la comunidad.

También a las 12 está prevista una volanteada y un encuentro en defensa del territorio sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de Kilómetro 14, convocados por la Lof Mapuche Tehuelche Kalfu Winkul.

Los organizadores invitaron a los vecinos a participar de las distintas actividades y concurrir con carteles para acompañar el reclamo en defensa de la soberanía territorial e hídrica de la región.