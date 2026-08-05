El senador Benegas Lynch armó una sociedad para venderle tierras a extranjeros

La firma del legislador entrerriano se dedica a asesorar a extranjeros interesados en comprar tierras y gestionar las propiedades.

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie y guitarrista de la banda de Javier Milei, tiene una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros.

Benegas Lynch es el fundador de Glocal Terra SRL, una firma que se presenta como dedicada al asesoramiento de inversores y administración de campos. La fundó en 2020 junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz, y tiene domicilio en la avenida Santa Fe al 700, en la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa del hijo del "prócer de la libertad" es tema de conversación por estas horas en el Senado, en medio de la tensión por el tratamiento de la ley de extranjerización de las tierras.

Con un rechazo popular a ley que crece minuto a minuto, la idea de que un dirigente cercano a Milei tenga una empresa dedicada a vender tierras a extranjeros armó un escándalo entre senadores aliados al oficialismo.

Este miércoles en el bloque radical circulaba información sobre la sociedad de Benegas Lynch y sirvió como argumento extra a los que no quieren votar la ley. La aparición de esta información agitó la idea de que detrás del cambio de la ley hay un interés muy fuerte por hacer negocios con las tierras.

En su web, la empresa de Benegas Lynch dice que tiene experiencia de "más de 3 millones de hectáreas en transacciones" en Latinoamérica. "Nuestra cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo", detallan.

La presentación -que está en inglés- indica que Glocal Terra ofrece el servicio de gestionar las tierras de extranjeros, "actuando en nombre y bajo la dirección de los propietarios de las tierras".

Y hasta tiene una página ideológica que parece estar escrita por Milei o Sturzenegger. "Es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global", sostiene Glocal Terra.

"Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil", agrega.

Antes de tener su propia empresa, Joaquín Benegas Lynch también condujo Pampa Partners, una firma del fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins dedicada a la compraventa de tierras. Bajo la bandera del ambientalismo, Tompkins y su fundación adquirieron enormes extensiones de tierra para su preservación.

Fuente: LPO