El hombre hallado en un zanjón murió por causas naturales

El cuerpo fue encontrado el sábado por un vecino del barrio Sarmiento, en la zona de Laprida. La víctima, de unos 50 años, permanece sin identificar y la Policía continúa con las tareas para localizar a sus familiares.

La autopsia practicada al hombre que fue hallado sin vida el sábado por la tarde en un zanjón del barrio Sarmiento confirmó que el fallecimiento se produjo por causas naturales. La investigación continúa enfocada en establecer su identidad, ya que al momento del hallazgo no portaba documentación.

El procedimiento se inició luego de que un vecino del sector diera aviso a la Comisaría de Laprida. Según informó el jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Cristian Mulero, el hombre encontró el cuerpo cuando se dirigía a arrojar cenizas a un zanjón ubicado detrás de su vivienda.

Tras la denuncia, efectivos policiales preservaron el lugar hasta la llegada de Criminalística y del equipo médico, que llevaron adelante las primeras pericias.

Los investigadores determinaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años, semivestido y con varias horas de fallecido. Durante la inspección no se detectaron signos de violencia en el cuerpo ni en el sitio donde fue encontrado, por lo que la Fiscalía dispuso el traslado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El examen forense confirmó que la muerte respondió a causas naturales, mientras que la División Policial de Investigaciones mantiene distintas diligencias para establecer la identidad de la víctima. De acuerdo con Mulero, las consultas realizadas en los sistemas disponibles no arrojaron resultados positivos, por lo que también se trabaja para ubicar a sus familiares y concretar la entrega del cuerpo.