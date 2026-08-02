Conductor de Rada Tilly vuelca cerca de La Lobería

Otro accidente vial se registró en el tramo de la Ruta Nacional Nº 3 que va desde el límite interprovincial hasta Caleta Olivia.

El nuevo siniestro vial se registró alrededor de las 13 del sábado en el kilómetro 1.879, donde años atrás existía un guardaganado, a unos 2.000 metros al norte del paraje de La Lobería. Se trata de un trayecto recto donde ahora hay una leve depresión que dio lugar a la formación de una laguna que cubre la mitad de la calzada.

El hecho fue protagonizado por un vehículo familiar Toyota SW4 de color gris, dominio AB-682, que era conducida por un hombre de 57años domiciliado en Rada Tilly que se dirigía hacia Caleta Olivia, sin acompañante. El mismo resultó ileso.

El damnificado expresaría luego al personal policial de la Unidad Operativa Ramón Santos que perdió el control como consecuencia del agua acumulada sobre la cinta asfáltica y terminó volcando sobre la banquina.

El rodado quedó apoyado sobre su lateral derecho seriamente dañado y fue retirado del lugar alrededor de las 17:30.

Vale señalar que a lo largo del trayecto mencionado (unos 45 kilómetros), debido a las últimas lluvias y a la escarcha del riguroso invierno se formaron numerosas lagunas y además aparecieron peligrosos baches que constituyen un riesgo latente de accidentes viales.