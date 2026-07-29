Intensa búsqueda de un hombre desaparecido en Río Gallegos

Se trata de César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien se halla desparecido en Río Gallegos desde la madrugada del lunes, cuando se retiró de su domicilio.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada el martes, motivando que la policía activara un amplio operativo de búsqueda con el apoyo de personal de otros organismos, el cual este miércoles se centró principalmente en la costa de la ría.

Los investigadores del caso trabajan sobre la base de los últimos movimientos conocidos del hombre.

Por ello, en paralelo a los rastrillajes, la División de Investigaciones (DDI) lleva adelante un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El objetivo es reconstruir el recorrido que realizó César Agustín Aguilar Pérez luego de abandonar su domicilio y determinar la dirección que tomó.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, las imágenes analizadas indicarían que el hombre habría encaminado sus pasos hacia la zona de la ría.

No obstante, esa hipótesis continúa siendo materia de investigación y forma parte de las líneas de trabajo que siguen los investigadores.

Aguilar Pérez tiene 58 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, posee el cabello algo largo con canas y habitualmente se encuentra afeitado.

Al momento de ausentarse vestía un jean azul gastado y una campera negra con capucha.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero que se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o con el sistema de emergencias 911.

Fuente: Nuevo Día