Suspenden reinicio de clases por las condiciones climáticas

La reanudación del ciclo lectivo en Santa Cruz estaba prevista para el lunes 27 de julio. Comenzarían el jueves 30.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó la suspensión de las clases presenciales en todas las instituciones educativas de Santa Cruz los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia.

La decisión fue adoptada a partir del informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias.

Durante las tres jornadas en las que permanecerán suspendidas las clases para los alumnos, el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica institucional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Desde el organismo provincial se destacó que la medida responde exclusivamente a criterios preventivos frente al pronóstico meteorológico vigente y busca preservar la integridad de toda la comunidad educativa, asegurando al mismo tiempo el fortalecimiento de las propuestas educativas institucionales en el marco de los lineamientos provinciales.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz