Se despistó colectivo de Sportman en la Ruta 43

La unidad de transporte de pasajeros circulaba en la tarde noche del jueves desde Las Heras hacia Perito Moreno por la Ruta Provincial 43.

Cuando avanzaba por la zona conocida como paraje “El Pluma”, cubierta por una gruesa capa de nieve y escarcha, la unidad perdió estabilidad y se desplazó hacia una de las banquinas quedando inmovilizada en la nieve.

El accidente de la unidad de la Cooperativa de Transporte Sportman se suma a una serie de situaciones de emergencias viales en numerosos trayectos de rutas nacionales y provinciales que se encuentran intransitables.

Afortunadamente, ninguno de los pasajeros sufrió lesiones y los choferes del colectivo disponían de servicio de internet satelital, por lo cual la empresa tomó conocimiento inmediato de lo sucedido y envió otra unidad para el trasbordo de los pasajeros.