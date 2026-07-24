Se despistó colectivo de Sportman en la Ruta 43

Cuando avanzaba por la zona conocida como paraje “El Pluma”, cubierta por una gruesa capa de nieve y escarcha, la unidad perdió estabilidad y se desplazó hacia una de las banquinas quedando inmovilizada en la nieve.
El accidente de la unidad de la Cooperativa de Transporte Sportman se suma a una serie de situaciones de emergencias viales en numerosos trayectos de rutas nacionales y provinciales que se encuentran intransitables.
Afortunadamente, ninguno de los pasajeros sufrió lesiones y los choferes del colectivo disponían de servicio de internet satelital, por lo cual la empresa tomó conocimiento inmediato de lo sucedido y envió otra unidad para el trasbordo de los pasajeros.