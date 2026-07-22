Agrupaciones sociales repudian cierre del Programa Volver al Trabajo

Un tribunal de alzada de Buenos Aires resolvió revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio Nacional de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo".

Consecuentemente, el gobierno de Javier Milei dejará de pagar a partir de agosto, la asistencia financiera mensual -que había quedado devaluada en 78 mil pesos- a más de 900 mil beneficiarios de todo el país, de los cuales alrededor de 8 mil residen en localidades santacruceñas y de éstos últimos 2 mil son de Caleta Olivia.

La resolución adoptada por la Cámara Federal de San Martín, que convalida la política de ajuste de La Libertad Avanza, motivó que este miércoles las agrupaciones sociales de todo el país realizaran una jornada de repudio con movilizaciones.

En la ciudad del Gorosito, debido a las adversas condiciones climáticas, los referentes del Polo Obrero, del Movimiento Evita y de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) acordaron no movilizarse por las calles, pero igualmente se concentraron frente a la sede del Centro de Jubilados de ATE (foto) y luego organizaron una olla popular en esas dependencias.

En ese marco, las voceras Lorena Farfán (Polo Obrero), María Marín (Movimiento Evita) y Sonia Paredes (FeNaT), señalaron que la reciente medida judicial está viciada de insensibilidad y concatenada con la política de hambre que lleva adelante el gobierno de Milei.

Señalaron que si bien el monto que venían percibiendo las y los beneficiarios del citado programa era ínfimo, al menos les posibilitaba comprar algunos alimentos o pagar parte de los costos de medicamentos y servicios domiciliarios.

Además indicaron que dejaran de circular más de 150 millones de pesos en esta ciudad, acentuándose la recesión económica que se complica con la alta desocupación laboral.

A ello sumaron los serios inconvenientes que tienen para mantener merenderos y comedores comunitarios en barrios periféricos donde la pobreza ya es alarmante por las restricciones en la recepción de alimentos dado que el municipio no puede cubrir todas las necesidades y el gobierno provincial no responde a los requerimientos.

“No damos abasto con las olla populares y cada día se incrementa la cantidad de personas que necesitan alimentarse, incluyendo a adultos mayores” indicaron las dirigentes, citando como ejemplo que el Polo Obrero debe mantener ocho merenderos y tres comedores comunitarios.

“El gobierno de Milei es de crueldad porque ataca a los que menos tienen. Nosotros ya sabíamos que iba a apelar un fallo para quitar los 78 mil pesos del Programa Volver al Trabajo. Y en lo que respecta a Caleta Olivia la situación social es cada vez más compleja y sigue creciendo la cantidad de desocupados”, puntualizaron