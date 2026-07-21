Vidal gestiona compra de tren para ramal turístico de zona norte

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, visitó a principios de esta semana la planta industrial de Material Ferroviario S.A. emplazada en Córdoba.

La presencia en ese establecimiento tiene relación directa con el proyecto de incorporar el primer coche motor turístico que volverá a poner en funcionamiento el ferrocarril en la zona norte de la provincia.

En la recorrida fue acompañado por la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; el diputado nacional José Luis Garrido; y la comisionada de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui.

La comitiva conoció las instalaciones de Meterfer, una de las empresas ferroviarias más importantes del país y observó de cerca el coche motor CMM 400-2, unidad que forma parte del proyecto de recuperación ferroviaria impulsado por el Gobierno de Santa Cruz.

El gobernador explicó que la visita permitió avanzar en el proceso de adquisición del primer coche motor turístico destinado a la zona norte de Santa Cruz y conocer la capacidad técnica de Materfer, empresa que además participó en la adaptación del material ferroviario de YCRT durante la década del '90.

Asimismo, sostuvo que el proyecto representa mucho más que la incorporación de una nueva unidad ferroviaria, ya que forma parte de una política destinada a diversificar la matriz productiva de la provincia.

"Es un orgullo para el Ministerio de la Producción y para la Secretaría de Transporte trabajar junto a Materfer, la empresa que construirá la dupla que circulará por las vías de Santa Cruz, generando empleo y nuevas oportunidades para nuestra provincia", señaló.

En ese sentido, remarcó que la recuperación del tren permitirá fortalecer el turismo, impulsar la producción regional y reactivar una actividad ferroviaria que permaneció paralizada durante años.

Recordó que durante décadas existieron anuncios sobre la recuperación del tren que nunca llegaron a concretarse y aseguró que su gestión eligió un camino diferente.

"Durante muchos años se prometió la recuperación del tren y se hicieron anuncios que nunca se concretaron. Nosotros elegimos hacer las cosas de otra manera. No venimos a prometer; venimos a dar pasos concretos para convertir ese proyecto en una realidad", afirmó.