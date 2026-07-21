La Policía de Santa Cruz logró recapturar el lunes en El Calafate a Nicolás Adrián Núñez Servín, el hombre que se había fugado el pasado jueves de la Comisaría l Segunda de esa localidad.

Recapturaron al fugado de una comisaría de El Calafate

Según informó Ahora Calafate, el operativo estuvo a cargo de la División de Investigaciones (DDI) de El Calafate, cuyos efectivos localizaron al individuo mientras permanecía oculto en una cabaña abandonada de la localidad.

La recaptura puso fin a varios días de búsqueda, durante los cuales se realizaron distintos procedimientos, entre ellos allanamientos y rastrillajes en diferentes sectores.

Además, se había emitido una alerta policial para intensificar la búsqueda del hombre en todo el territorio provincial.

Finalmente, el trabajo investigativo permitió establecer el lugar donde se encontraba Núñez Servín y concretar su detención.