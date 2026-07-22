Gremio petrolero acordó una recomposición salarial del 16 %

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz acordo con las cámaras empresariales del sector una recomposición del 16% para el período paritario 2026.

El entendimiento fue alcanzado luego de varias semanas de negociaciones encabezadas por el secretario general del gremio, Rafael Güenchenén, con el objetivo de avanzar en una actualización salarial que permita sostener el poder adquisitivo de los trabajadores petroleros.

La formalización del acuerdo se concretó este miércoles con la firma de integrantes de la Comisión Directiva del SIPGER y la mejora salarial será implementada de manera escalonada a lo largo de los próximos meses.

A partir de julio, los trabajadores percibirán una suma no remunerativa equivalente al 6%. Luego, durante agosto y septiembre, se incorporará un 4% adicional, alcanzando un incremento acumulado del 10%.

En octubre, ese 10% pasará a incorporarse al salario con carácter remunerativo, impactando en todos los conceptos correspondientes.

Además, para el último trimestre del año se estableció una nueva suma no remunerativa del 3%, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, que será incorporada al salario de manera remunerativa a partir de enero de 2027.

El acuerdo también contempla una última etapa para los meses de enero, febrero y marzo de 2027, donde se aplicará otro incremento no remunerativo del 3% que se incorporará al salario remunerativo a partir de abril de 2027.

Como parte del entendimiento alcanzado, el sindicato y las cámaras empresariales acordaron mantener instancias de revisión antes de la finalización del período paritario.

El objetivo será evaluar la evolución económica y analizar las medidas necesarias para garantizar la protección del salario y el poder adquisitivo de los trabajadores petroleros de Santa Cruz.

Fuente: Prensa SIPGER