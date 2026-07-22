Ola polar extrema: sensación térmica de -22º en El Calafate

La ola de aire polar que afecta al extremo sur del país mantiene a gran parte de Santa Cruz bajo distintos niveles de alerta por frío extremo

En lo que respecta al territorio santacruceño, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta roja por temperaturas extremas en las zonas sudoeste y cordillera.

En El Calafate, a las 7 de la mañana de este miércoles la temperatura descendió hasta los -16,2°centígrados, con una sensación térmica de -22,3 y el pronóstico anticipa que durante los próximos siete días en ningún momento las temperaturas superarán los cero grados.

Los registros térmicos de esta jornada muestran que durante toda la madrugada el termómetro se mantuvo entre -14° y -16°, mientras que la sensación térmica osciló entre -18° y -22°, reflejando la persistencia de una de las temporadas invernales más rigurosas de los últimos años.

Fuente: Ahora Calafate