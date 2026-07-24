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Extienden hasta el sábado la restricción para circular en rutas

La Agencia de Seguridad Vial de Santa Cruz dispuso extender hasta mañana sábado la restricción de circulación en distintas rutas ante la persistencia del frío extremo, nevadas y escarcha.

Paralelamente continúa llevándose a cabo el operativo preventivo para resguardar la seguridad de quienes transitan por la red vial provincial, coordinado de manera conjunta con Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Protección Civil, Gendarmería Nacional y los demás organismos que intervienen en el Plan Invernal 2026, articulando controles, restricciones de circulación y tareas de despeje para minimizar los riesgos derivados de las condiciones climáticas adversas.

Como parte del operativo, la APSV dispuso restricciones de circulación en rutas nacionales y provinciales donde las condiciones meteorológicas y las tareas de despeje requieren extremar las medidas de seguridad.

Desde las 15:30 del viernes quedó restringida la circulación para todo tipo de vehículos en los siguientes tramos:

Ruta Nacional N° 40: Gobernador Gregores – Bajo Caracoles – Perito Moreno – Cabo Linares – límite con Chubut.

Rutas Provinciales N° 41 y N° 72: Perito Moreno – Paso Fronterizo Ingeniero Pallavicini.

La medida fue adoptada debido a la persistencia de temperaturas mínimas extremas, la presencia de nieve y hielo sobre la calzada y las tareas de despeje que desarrolla la Administración General de Vialidad Provincial.

Asimismo, desde las 16:30 horas se restringió la circulación para flota pesada, camiones, micros y colectivos sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre Güer Aike y Comandante Luis Piedra Buena. La medida permanecerá vigente hasta las 08:00 horas del viernes 24 de julio, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Vialidad Provincial también recomienda evitar circular por la Ruta Provincial N° 43 debido a intensas nevadas

Vale señalar que, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, valores que podrían ser superados de manera puntual.

El alerta se extiende hasta mañana sábado y se recuerda que es obligatorio el uso de cadenas para circular por los sectores afectados por nieve y hielo.

La disposición alcanza a vehículos livianos y pesados, incluyendo empresas mineras, petroleras, de transporte de pasajeros, de cargas y transportistas de alimentos.

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