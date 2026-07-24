La Agencia de Seguridad Vial de Santa Cruz dispuso extender hasta mañana sábado la restricción de circulación en distintas rutas ante la persistencia del frío extremo, nevadas y escarcha.

Extienden hasta el sábado la restricción para circular en rutas

Paralelamente continúa llevándose a cabo el operativo preventivo para resguardar la seguridad de quienes transitan por la red vial provincial, coordinado de manera conjunta con Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Protección Civil, Gendarmería Nacional y los demás organismos que intervienen en el Plan Invernal 2026, articulando controles, restricciones de circulación y tareas de despeje para minimizar los riesgos derivados de las condiciones climáticas adversas.

Como parte del operativo, la APSV dispuso restricciones de circulación en rutas nacionales y provinciales donde las condiciones meteorológicas y las tareas de despeje requieren extremar las medidas de seguridad.

Desde las 15:30 del viernes quedó restringida la circulación para todo tipo de vehículos en los siguientes tramos:

Ruta Nacional N° 40: Gobernador Gregores – Bajo Caracoles – Perito Moreno – Cabo Linares – límite con Chubut.

Rutas Provinciales N° 41 y N° 72: Perito Moreno – Paso Fronterizo Ingeniero Pallavicini.

La medida fue adoptada debido a la persistencia de temperaturas mínimas extremas, la presencia de nieve y hielo sobre la calzada y las tareas de despeje que desarrolla la Administración General de Vialidad Provincial.

Asimismo, desde las 16:30 horas se restringió la circulación para flota pesada, camiones, micros y colectivos sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre Güer Aike y Comandante Luis Piedra Buena. La medida permanecerá vigente hasta las 08:00 horas del viernes 24 de julio, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Vialidad Provincial también recomienda evitar circular por la Ruta Provincial N° 43 debido a intensas nevadas

Vale señalar que, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, valores que podrían ser superados de manera puntual.

El alerta se extiende hasta mañana sábado y se recuerda que es obligatorio el uso de cadenas para circular por los sectores afectados por nieve y hielo.

La disposición alcanza a vehículos livianos y pesados, incluyendo empresas mineras, petroleras, de transporte de pasajeros, de cargas y transportistas de alimentos.